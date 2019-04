OTTAWA — Le Canada se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète et ce réchauffement est «irréversible», prévient un rapport scientifique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le réchauffement se produit encore plus rapidement en hiver, ce qui se traduit par davantage de pluie en hiver dans le sud du pays et par moins de glace marine et une fonte du pergélisol dans le nord.

L'Arctique est frappé de plein fouet. On calcule qu'il se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste du monde, ce qui veut dire que la plupart des régions marines du Nord canadien pourraient ne plus avoir de glace au moins un mois par année d'ici le milieu du siècle.

Plus de 40 scientifiques ont collaboré à ce rapport. Ils préviennent que les Canadiens devront composer avec dix fois plus de canicules mortelles et deux fois plus de tempêtes extrêmes, si rien n'est fait pour réduire l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Ce rapport, le premier à s'intéresser spécifiquement au Canada, est publié la semaine même où le gouvernement libéral déploie la pierre d'assise de son programme climatique: la taxe sur le carbone.

La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, assure que l'époque où on polluait librement au Canada est révolue, dépeignant les détracteurs de la taxe sur le carbone comme étant des négateurs des changements climatiques et des sceptiques.