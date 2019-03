SEGA annonce sa Genesis Mini

SEGA se relance officiellement dans la production de consoles de jeux vidéo.

La compagnie japonaise, grande rivale de Nintendo dans les années 1980 et 1990, revisite sa période dorée avec la SEGA Genesis Mini, une console miniature préchargée de 40 jeux classiques.

SEGA suit donc la vague lancée par Nintendo en 2016, qui avait présenté la Nintendo Classic Edition et la Super Nintendo Classic Edition l'année suivante. Le pari pourrait être risqué pour SEGA, puisque Sony semble pour sa part avoir de la difficulté dans la vente de la Playstation Classic dont le prix a chuté dramatiquement depuis son arrivée sur les tablettes l'automne dernier.

La SEGA Genesis Mini sera disponible le 19 septembre prochain.

