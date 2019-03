En janvier 2018, Elba a affirmé qu'il était «intéressé à avoir un personnage de Bond autre qu'un homme».

«Ce pourrait être une femme, une femme noire, une femme blanche», avait-il dit à Variety. «Mais je pense que ce personnage, tout le monde aimerait voir [les réalisateurs] faire quelque chose de différent avec, vous savez. Pourquoi pas?»

Quatre ans plus tôt, il avait déclaré que la rumeur qui avait débuté après la divulgation de courriel par une attaque informatique contre Sony Pictures «commençait vraiment à se manger elle-même» et soutenait que «s'il y avait eu une chance que je sois le prochain Bond, c'est maintenant fini».

