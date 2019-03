Miley Cyrus se métamorphose en... Hannah Montana!

Plus ça change, plus c'est pareil, dit-on. La chanteuse Miley Cyrus a fait un saut dans le temps avec sa dernière transformation capillaire. Elle reprend le look de son célèbre personnage de Disney Hannah Montana, qui l'a fait connaître du grand public.

Si l'image de la jeune chanteuse blonde et naïve lui a longtemps collé à la peau à cause d'Hannah, Miley a su s'en défaire en 2013 de manière fracassante en se dandinant sur un boulet de démolition complètement nue sur son mégasuccès Wrecking Ball. Mais voilà que 13 ans plus tard, elle revient en arrière et renoue avec ses influences musicales country et son look d'autrefois.

Jeudi soir, elle a publié une série de vidéos dévoilant ses nouvelles mèches blondes et sa frange carrée. Un véritable copier-coller d'Hannah Montana.

justinandersoncolor/Instagram

«Vous savez les gars, c'était tellement difficile de faire des allers-retours que j'ai décidé que je serais juste Hannah pour toujours», a-t-elle déclaré dans une story Instagram et des vidéos Twitter.

Dans la série télé Hannah Montana diffusée de 2006 à 2011, Miley portait une perruque blonde lorsqu'elle incarnait son personnage de pop star puis des cheveux blonds lorsqu'elle redevenait Miley Stewart, une «petite fille comme les autres». Mais cette fois-ci, la métamorphose blonde est bel et bien vraie. Non, ce n'est pas une perruque, assure la chanteuse de 26 ans sur les réseaux sociaux.

Eric McCandless via Getty Images

C'est clairement elle qui remporte le #10yearschallenge !

Miley Cyrus/Twitter

