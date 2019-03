Wow Air: des Québécois coincés en Islande

On savait que la compagnie de vol à rabais Wow Air ne se portait pas très bien depuis quelque temps, mais l'entreprise en a tout de même pris plusieurs par surprise en annonçant jeudi matin qu'elle cessait subitement ses opérations.

La compagnie a émis un communiqué, invitant ses clients à se trouver un autre vol auprès d'un autre transporteur aérien.

Quand Anne Dongois, une Québécoise qui se trouve en Islande depuis cinq jours, a vu ce message tôt ce matin, elle a sauté sur son téléphone pour se procurer un autre billet en ligne avec Icelandair.

«On a payé environ 850$ pour un vol de retour qui quitte ce soir, mais au moment de réserver, il restait seulement cinq places. Et en ce moment, les prix tournent autour de 2000$ juste pour un aller ou un retour vers Montréal», a-t-elle expliqué au HuffPost Québec.

Elle espère que tout va bien se passer, puisqu'elle doit retourner auprès de ses enfants, et recommencer à travailler vendredi. Mais d'autres n'ont pas eu sa chance.

Vincent Ribes, lui, n'a jamais reçu de message provenant de Wow Air. Il est tombé sur cette nouvelle par hasard, en naviguant sur Facebook, alors qu'il se trouvait dans le nord du pays.

«Même qu'hier, on a reçu un courriel de confirmation pour notre vol de samedi, nous invitant à choisir nos places dans l'avion», a-t-il raconté.

Courtoisie Vincent et son amie Florine ignorent quand ils pourront rentrer à Montréal.

Il a donc pris la route et devancé son retour vers la capitale, pour tenter de se trouver un vol de retour vers Montréal. Mais la tâche n'est pas simple. La compagnie aérienne Icelandair a publié une offre sur son site pour accommoder les clients de Wow Air. Elle propose des vols vers l'Amérique du Nord pour 160 $US. Vincent et son amie ont rempli le formulaire, mais ils n'arrivent pas à avoir la ligne avec la compagnie pour réserver un vol. Les deux amis devaient rentrer samedi à Montréal.

«On est dans le flou, explique Vincent. On ne sait pas quand on rentre, ni comment, ni à quel prix.»

Ce qui est certain, c'est que tout ça va engendrer des frais supplémentaires. Le jeune homme ignore s'il devra rester une ou plusieurs nuits de plus en Islande. Sans compter que même s'il arrive à obtenir un vol à prix réduit avec Icelandair, ce dernier ne l'amènera pas à Montréal. Il devra prendre un autre avion de Washington, de Boston, de New York ou de Toronto. Normalement, il doit reprendre le travail lundi.

Que faire si vous avez acheté des billets avec Wow Air?

Si vous aviez prévu vous envoler vers l'Islande avec Wow Air dans les prochains mois, pas de panique, il y a des moyens de vous faire rembourser vos billets.

Premièrement, si vous avez fait affaire avec un agent de voyage titulaire d'un permis du Québec, vous pouvez bénéficier de la protection du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Ce fonds, qui est administré par l'Office de protection du consommateur (OPC), peut rembourser les services touristiques qui ont été payés sans être obtenus. Vous n'avez qu'à communiquer avec votre agent.

Si vous avez effectué votre achat directement auprès de Wow Air, avec votre carte de crédit, votre compagnie devrait vous rembourser, et ce, même si vous n'avez pas une carte spéciale pour les voyages.

«Il faut appeler l'émetteur de la carte de crédit, affirme Charles Tanguay, de l'OPC. La plupart d'entre eux ont une politique spécifiant que si vous n'avez pas eu le service pour lequel vous avez payé, vous devez être remboursé.»

