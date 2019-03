Marie-Mai revient sur la critique virulente de Jean-Sébastien Girard

Marie-Mai était de passage à l'émission Dans les médias, ce jeudi 28 mars. Après avoir discuté de la façon dont elle gère et construit son image à travers les médias et les réseaux sociaux, la star est revenue sur la critique virulente de son plus récent spectacle formulée par Jean-Sébastien Girard dans le cadre de l'émission La soirée est (encore) jeune.

«Probablement qu'en temps normal, je n'aurais jamais entendu cette critique-là. Je ne savais pas que cette émission existait, je ne connaissais pas son rôle. Quand je suis à la maison, je suis déconnectée des médias. Pour garder mes priorités à la bonne place, mais aussi pour faire les choses de la bonne façon», a déclaré la principale intéressée.

Marie-Mai a ensuite expliqué qu'elle avait eu vent de cette critique alors qu'elle était épuisée, elle qui venait de donner trois spectacles très physiques au Centre Bell.

«Il n'a pas compris! Il n'a pas compris mon message, il n'a pas compris mon essence. Je tombe un peu en bas de ma chaise [...] Il fait une critique de mon show, mais ce n'est pas un critique, c'est un humoriste. Donc qu'est-ce qui est une critique? Qu'est-ce qui est drôle?»

«Moi, ce qui me titillait là-dedans, c'est qu'on dise : ''Elle a un talent... à sa façon, mais elle est bien belle''.»

«Moi, quand on remet mon talent en question, mais qu'on me dit que je suis bien belle, et après qu'on dise que je parle juste de moi et que la plus grande fan de Marie-Mai c'est Marie-Mai... Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi? Parce que je prône de s'assumer et d'être qui on est?»

Marie-Mai a confié avoir «pleuré sa vie», car pour elle il s'agissait d'une attaque sur sa personne et non d'une critique de son spectacle. La chanteuse a par la suite dit respecter le travail des critiques qui, pour elle, ne font que leur travail au même titre qu'elle fait le sien en studio et sur scène.

Relation tendue avec Québecor?

Marie-Mai a ensuite été invitée à s'exprimer au sujet de sa relation avec les médias de Québecor depuis sa rupture professionnelle avec l'entreprise, comme elle l'avait fait en novembre dernier sur le plateau de Tout le monde en parle.

«Le Journal de Montréal, on les a invités à tous les processus de mon album, pour leur parler de mon spectacle, de mes chansons, ils n'ont jamais voulu, a-t-elle déclaré. Les seules fois où j'ai eu des articles imprimés dans le Journal, c'était des mini-colonnes. Mais pour faire une mauvaise critique de mon spectacle, j'ai eu une page pleine.»

«Si je regarde les faits, ça devient un peu clair. En prenant la décision que j'ai prise, je savais que ça allait aller là. Ça me donne beaucoup de pouvoir, parce que je sais ce que je vaux, et je sais que j'existe en dehors de ce giron-là.»

Marie-Mai a néanmoins affirmé qu'elle n'avait rien contre les employés de Québecor en soi, soulignant que de telles décisions étaient attribuables aux gestionnaires.

