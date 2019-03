Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

Date de sortie : 16 août 2019

Réalisation : Thurop Van Orman

Distribution : Peter Dinklage, Dove Cameron, Pete Davidson

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD

Date de sortie : 2 août 2019

Réalisation : James Bobin

Distribution : Isabela Moner, Eva Longoria, Michael Pena

EL CHICANO

Date de sortie : 3 mai 2019

Réalisation : Ben Hernandez Bray

Distribution : Logan Arevalo, Jose Pablo Cantillo, David Castañeda

THE PROFESSOR AND THE MADMAN

Date de sortie : 10 mai 2019

Réalisation : Farhad Safinia

Distribution : Natalie Dormer, Mel Gibson, Steve Coogan

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Date de sortie : 9 août 2019

Réalisation : André Øvredal

Distribution : Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur