Les tendances coiffure à adopter tout de suite

Envie de changer de tête pour les beaux jours et prendre quelques longueurs tendance d'avance? Voici les coupes et colorations qui sont au top du palmarès stylé du printemps 2019. Il y en aura pour tous les goûts!

L'ultra court

La coupe garçonne est de retour et complètement assumée. D'ailleurs si on la rebaptisait? Parce que la coupe courte n'est plus réservée à la gent masculine, elle se déclinera avec mèches ébouriffés sur le front - ou comme ci-dessous très courte tout simplement.

Edward Berthelot via Getty Images

La raie sur le côté

Il y a du glamour hollywoodien dans la coiffure dite en anglais (scusez) «one side». Pour le choix du côté, on fait attention à notre implantation, là où le volume prendra le mieux, et on laisse les cheveux libres et naturels pour le reste. Dans la proposition ci-dessous, la mèche est travaillée façon rétro.

Melodie Jeng via Getty Images

Plaqués en arrière

Comme si on sortait d'une bonne baignade, les cheveux que l'on aurait balayés vers l'arrière avec l'effet mouillé bien sûr! Cette coupe très années 80 prend des allures plus rock cet été. Elle en jette sur cheveux courts comme longs.

Claudio Lavenia via Getty Images

Pastels et déclinaisons délavées dont le rose

Le rose, encore et toujours, caracole en tête des colorations de l'été. Il y aura aussi des versions plus délavées de nuances pastels - ce qui n'est pas si mal alors que nous allons bientôt plonger nos chevelure dans le chlore et les soumettre aux UV. Tout pour faire délaver la meilleure des teintures.

Matthew Sperzel via Getty Images

Les cheveux ondulés

Comme Gigi ou Bella Hadid, les deux soeurs en font de magnifiques démonstrations. Cette coiffure est parfaitement de saison, tout simplement glamour et élégamment nonchalante. Après le shampoing, il suffit d'appliquer une crème anti-frisottis et coiffante, et laissez sécher la chevelure à l'air libre, la tête penchée vers le bas. On donnera ansi du volume sans trop les coiffer. Pour celles qui ont les cheveux trop raides, un coup de fer à boucler viendra aider l'ondulation.

Côté accessoires

On misera sur les serre-têtes pour retenir les cheveux et apporter une touche mode à notre coiffure. On pourra coordonner ou pas la nuance de l'accessoire à notre tenue. À vous de jouer!

Christian Vierig via Getty Images

Des conseils lorsque le soleil revient

Réparer ses longueurs

On offre un traitement de fond à nos longueurs - maltraitées par le soleil, le sel et le chlore, afin de revitaliser la fibre capillaire. Le secret? Les masques régénérateurs.

Ne pas frotter ses cheveux mouillés

Une fois lavés, on a tendance à frictionner nos cheveux pour éliminer un maximum d'humidité. Conséquence, on les abîme encore plus. La solution? Les tamponner délicatement avec une serviette bien absorbante. De même, on ne les brosse pas les cheveux mouillés, car gorgés d'eau, ils sont beaucoup plus fragiles.

Ne pas abuser des élastiques

À force de se coiffer les cheveux en chignon trop serré ou de se les attacher constamment, nos longueurs cassent et s'abîment. Donc pour les épargner un peu on n'hésite pas à les laisser libres.

Vous voici armées pour magasiner une nouvelle tête!