L'euthanasie du pitbull de Montréal-Nord suspendue en attendant un appel

MONTRÉAL — Le chien de type pitbull qui a attaqué quatre enfants et deux adultes en août 2018 à Montréal ne sera pas euthanasié dans l'immédiat. L'ordre d'euthanasie a été suspendu en attendant l'appel d'un jugement de la Cour supérieure.

Mardi, le juge Lucasz Granosik a refusé de casser l'ordre d'euthanasie prononcé par l'arrondissement de Montréal-Nord, qui avait déclaré l'animal comme étant un «chien dangereux».

La Ville de Montréal n'a toutefois pas changé d'idée; elle souhaite euthanasier le chien, donc il ne s'agit que d'un délai, a indiqué une source à la Ville.

Le chien d'un an, pesant 70 livres et appelé Shotta, avait été confié à une connaissance par sa propriétaire, Christa Frineau. Dès le lendemain, et lors de la même journée, la bête s'en est prise à quatre enfants et deux adultes, causant des blessures graves à certains d'entre eux. Le chien a été saisi et confié à la SPCA.

Un refuge américain, Road to Home Rescue Support (RHRS), qui voulait sauver le chien, demandait au tribunal qu'il lui soit confié. Mme Frineau s'est jointe à la demande pour éviter que Shotta ne soit mis à mort.

Le juge Granosik a refusé cette demande.

Il estimait que la propriétaire avait trop attendu avant de contester la décision de l'arrondissement. Quant au refuge américain, il n'a pas le droit de formuler pareille demande devant un tribunal québécois, avait souligné le magistrat.

Finalement, il jugeait valide le règlement dont s'est servi l'arrondissement de Montréal-Nord, malgré les efforts de Mme Frineau pour le faire déclarer inopérant. La municipalité a le pouvoir d'ordonner l'euthanasie d'animaux jugés dangereux, confirme le magistrat.