MontrezNous Une campagne pour briser les stéréotypes de beauté

#MontrezNous Ce mot clé est la nouvelle campagne pour briser les stéréotypes de beauté dont vous allez entendre parler! L'objectif? Réduire un peu l'écart entre les sexes, tout en se concentrant sur une beauté inclusive.

Dove s'est associée à Getty Images, à Girlgaze et à des femmes du monde entier pour lancer le Projet #MontrezNous (#ShowUs en anglais), la plus importante banque de photos du monde créée par des femmes et des personnes non binaires afin de briser les stéréotypes de beauté et de montrer les femmes telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient.

Ce nouveau projet a pour ambition de façonner un paysage visuel plus diversifié et plus inclusif dans les médias et la publicité. Il faut dire que les chiffrent parlent d'eux-mêmes!

Des chiffres criants

Dans le cadre de l'une des plus grandes études mondiales du genre, Dove a interrogé des femmes autour du monde (y compris le Canada) sur leur sentiment de représentation dans les médias.

Environ 77% des Canadiennes ne se sentent pas représentées par les images des médias de tous les jours, et 81% souhaitant que les médias et les publicités réalisent un meilleur travail en illustrant davantage des femmes d'apparences diverses.

Les femmes veulent que les médias et les publicitaires améliorent leur travail en mettant en scène des femmes aux caractéristiques physiques plus diversifiées : les deux tiers d'entre elles estiment pour le moment qu'il y a peu de variété dans les formes et les tailles des corps représentés, et 64 % estiment que des caractéristiques comme des cicatrices, des taches de rousseur ou d'autres imperfections de la peau sont sous-représentées.

73 % des Canadiennes pensent que, si les images véhiculées par les médias étaient plus représentatives de la majorité des femmes de leur pays, les femmes se sentiraient mieux dans leur peau. 74 % des Canadiennes estiment que cela permettrait aux filles de grandir sans se sentir jugées uniquement sur leur apparence.

Une importante photothèque inclusive

Parti de ces nombreux constats, Dove s'est associée à Getty Images et à Girlgaze pour mettre sur pied une bibliothèque (disponible dès le 4 avril) qui contient d'ores et déjà plus de 5 000 photographies réalisées par 116 photographes Girlgaze avec la participation de femmes autour du monde, vivant dans 39 pays. Cette initiative permettra aux médias comme aux agences de publicité d'avoir un accès à des visuels représentatifs de la société.

Ces femmes derrière et devant la caméra ont une compréhension claire du paysage de la beauté dans leurs pays respectifs, de sorte qu'elles puissent fournir aux médias et annonceurs une représentation plus authentique, hyperlocal et inclusive de la beauté.

Chaque image utilisée soutiendra les femmes photographes et permettra d'enrichir la photothèque afin que tous les médias et les publicitaires puissent refléter les expériences authentiques des femmes du monde entier.

Médias et publicitaires ont un grand rôle à jouer et nous au HuffPost Québec, nous y travaillons chaque jour!