La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a déposé mardi matin un recours devant la Cour supérieure du Québec afin que celle-ci déclare inconstitutionnelle toute démarche visant à connaître le nombre d'enseignants qui portent des signes religieux.

Le 25 janvier dernier, trois commissions scolaires ont reçu un appel de la sous-ministre de l'Éducation, Sylvie Barcelo, qui souhaitait savoir si elles possédaient des statistiques sur le nombre de leurs employés arborant des signes religieux.

Puis, le 5 février dernier, la FAE a appris que 2616 directions d'établissement avaient reçu un sondage en juin 2018 provenant du ministère de l'Éducation. L'une des questions était: «Combien de personnes portent des signes religieux visibles?» Au total, 1164 directions d'établissement ont répondu à ce sondage.

Le président de la FAE, Sylvain Mallette, juge que ces 1164 directions d'école ont manqué de «jugement» et que «ça témoigne de tout le mépris qu'elles peuvent avoir des chartes qui doivent nous guider».

Il a expliqué en point de presse à Québec que la FAE a fait analyser par des juristes les démarches du gouvernement, et qu'elle estime aujourd'hui n'avoir d'autre choix que de déposer un recours afin de défendre les droits et libertés de ses membres et de s'assurer qu'une telle opération ne se reproduise plus.

L'objectif n'est pas de bloquer le dépôt du projet de loi caquiste sur la laïcité, prévu jeudi, a-t-il dit. Mais il met au défi le gouvernement de ne pas inclure de clauses dérogatoires dans son projet de loi, qui auraient pour but de le soustraire aux chartes canadienne et québécoise des droits de la personne.

Il est clair pour lui qu'on ne peut pas tenter de clore un débat sensible au Québec en privant des gens de leurs droits fondamentaux.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 43 000 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral et de la formation professionnelle, entre autres.

