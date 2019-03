Une nouvelle maison fraîchement rénovée vient d'être mise en vente dans le très couru Mile-End à Montréal et elle ne devrait pas y rester trop longtemps. Et pas seulement à cause de son emplacement.

La résidence de deux étages compte trois chambres à coucher et deux salles de bain complètes qui ont été magnifiquement rénovées. La finition est contemporaine, mais on sent tout de même le cachet d'autrefois.

Parmi ses plus grands atouts, on note les deux terrasses, un sous-sol avec entrée indépendante, une pièce-penderie éclairée par un puits de lumière et la proximité avec plusieurs commerces adorés des Montréalais.

Engel & Volkers

Les prochains propriétaires n'auront aucune rénovation à faire. Entre 2015-2016, la toiture, les portes et fenêtres, la plomberie, l'électricité, les planchers et la cuisine ont été refaits. Même l'aménagement extérieur a été refait en 2018.

La demeure entièrement revêtue de briques rouges est en vente pour moins d'un million, soit 926 000$.

Voyez toutes les photos du 5206-5208, avenue de l'Esplanade (un duplex converti en cottage) :