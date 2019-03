Justin Bieber prend une pause pour s'occuper de «problèmes profondément enracinés»

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Mar 25, 2019 at 12:18pm PDT

«Alors, j'ai lu beaucoup de messages disant que vous vouliez un album. J'ai fait de la tournée toute ma vie d'adolescent et au début de la vingtaine, j'ai réalisé, comme vous l'avez probablement vu, que j'étais malheureux lors de la dernière tournée et je ne le mérite pas. Vous ne méritez pas cela, vous payez de l'argent pour venir assister à un concert lumineux, amusant et énergique et je n'étais pas émotionnellement capable de vous le donner vers la fin de la tournée. Je regarde, je cherche, je fais des essais et des erreurs comme la plupart d'entre nous. Je suis maintenant très concentré sur la résolution de certains problèmes profondément enracinés que j'ai, comme la plupart d'entre nous, pour ne pas tomber en morceaux, pour soutenir mon mariage et être le père que je veux être. La musique est très importante pour moi, mais rien ne vient avant ma famille et ma santé. Je reviendrai avec un album extraordinaire dès que possible, mon swag est indéniable et ma motivation est indescriptible, son amour est surnaturel sa grâce est fiable ... le sommet est ma résidence permanente, que je fasse de la musique ou non, le roi l'a dit. 👑 mais je reviendrai avec une vengeance vous pouvez le croire .. (la grammaire et la ponctuation seront terribles, faites comme si c'était un texte où vous ne vous en souciiez pas).»

Plus tôt en mars, Bieber a publié sur Instagram qu'il n'allait pas bien du tout - se sentant «super déconnecté et bizarre» - et demandait à ses fans de prier pour lui. The Cut a rapporté la semaine dernière qu'il vivait avec des «difficultés de santé mentale».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.