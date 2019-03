BIEN-ÊTRE

Le tabagisme du père multiplie le risque de cardiopathie congénitale du bébé

Le tabagisme du père augmente le risque de cardiopathie congénitale du bébé encore plus que le tabagisme de la mère, préviennent des chercheurs chinois dans le «European Journal of Preventive Cardiology». Les cardiopathies congénitales sont la principale cause de mortinaissance et touchent huit bébés sur 1000 à travers le monde. Les chercheurs ont passé en revue 125 études regroupant plus de 135 000 bébés souffrant d'une cardiopathie congénitale et quelque 8,8 millions de parents.