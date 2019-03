Un prêtre pédophile montréalais écope de huit ans de prison

MONTRÉAL — Un prêtre montréalais qui avait agressé sexuellement deux garçons a écopé lundi d'une peine de huit ans de prison.

Le père Brian Boucher n'a laissé montrer aucune émotion quand la juge Patricia Compagnone, de la Cour du Québec, s'est rangée à la recommandation conjointe de la Couronne et de la défense.

Boucher a aussitôt été emmené, menottes aux poignets, par un constable spécial, sous les yeux de ses deux victimes.

Les deux hommes, dans leur déclaration d'impact plus tôt lundi, ont expliqué au tribunal qu'ils porteraient toujours les séquelles de ces agressions.

Boucher avait été reconnu coupable de l'agression d'une des deux victimes le 8 janvier dernier à l'issue du procès; il avait plaidé coupable dans l'autre affaire avant même le début du deuxième procès, qui devait s'ouvrir le 21 janvier.

Le prêtre catholique a oeuvré dans dix églises montréalaises entre 1985 et 2015. Les agressions ont été commises dans deux églises entre 1995 et 1999, dans un cas, et entre 2008 et 2011, dans l'autre cas.

La procureure de la Couronne, Annabelle Sheppard, a indiqué que les victimes étaient satisfaites de le peine imposée lundi.

L'archidiocèse de Montréal a lui aussi indiqué par voie de communiqué être «satisfait que justice ait été faite». Il a ensuite confirmé «qu'en conformité avec sa politique de tolérance zéro, Brian Boucher n'exercera plus jamais de ministère» au sein de l'Église.