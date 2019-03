Une femme qui a aidé le lanceur d'alerte Edward Snowden lorsqu'il a fui vers Hong Kong est en route pour le Canada avec sa fille, après avoir obtenu le statut de réfugié.

Leur avocat, Robert Tibbo, a indiqué dans un communiqué lundi que Vanessa Rodel et sa fille Keana arriveraient à Toronto lundi soir, après que la demande de statut de réfugié déposée en 2016 eut été acceptée.

Mme Rodel faisait partie d'un groupe qui a été surnommé «les anges gardiens de Snowden». Ils ont aidé l'ancien analyste de la CIA à la demande de Me Tibbo en 2013, lorsque M. Snowden a fui vers Hong Kong après avoir divulgué des informations secrètes concernant la National Security Administration des États-Unis.

Ils étaient à ce moment représentés par Me Tibbo à Hong Kong, pendant qu'ils demandaient l'asile politique. Selon l'avocat, leur demande a été rejetée par Hong Kong.

Un groupe à but non lucratif appelé «For the Refugees» a présenté des demandes pour parrainer les sept personnes et les faire venir au Canada en tant que réfugiés, et il récolte des fonds pour couvrir leurs frais de subsistance à Hong Kong. Le groupe demande au Canada d'accepter les demandes des cinq autres personnes.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a déclaré aux journalistes lundi qu'elle ne pouvait commenter les demandes d'asile parrainées à titre privé.