Céline Dion lance une nouvelle mode

Céline Dion a partagé un message émouvant dédié à sa maman pour sa fête. Dans cette publication partagée sur Instagram, on voit la star tenant la main de sa maman. Elle est vêtue d'un jeans clair et d'une veste grise, aux pieds des sandales blanches. Mais ce qui est le plus inusité, c'est la façon dont les modèles sont noués. Les lanières remontent au dessus de la cheville et sont nouées par dessus son slim apportant une touche mode à cette silhouette relativement classique.

C'est clairement une nouvelle tendance qui a vu le jour, voyez plutôt, voilà de quoi nous inspirer pour les beaux jours!

Icône de mode

Ces dernières années, Céline a tranquillement opté pour des silhouettes de plus en plus couture et totalement assumées, ne ratant aucune Semaine de mode de haute couture parisienne. C'est d'ailleurs lors de la dernière en date à Paris qu'on la la découvrait plus lookée que jamais assistant aux défilés des créateurs les plus en vue de la planète. La star s'était ensuite confiée au cours d'un balado de The Dan Wootton et d'une interview publiée dans le Sun. Concernant les tenues qu'elle porte et que certains jugent trop osées, elle apportait cette réponse:

«... j'ai 50 ans, c'est ce que je veux porter ... Je veux faire ce que je choisis d'être. J'ai l'occasion de porter de la haute couture et tout ce qui me fait me sentir belle, forte, sans peur, féminine, attirante.»

On retient également ce tendre message d'amour de la chanteuse à sa maman.

«Maman, si je réussis un jour à atteindre la moitié de ta force, ce serait mon plus grand accomplissement. Tu as mis tous tes rêves de côté pour élever ta famille. Quand tu as écrit ma toute première chanson, « Ce n'était qu'un rêve », qui aurait cru qu'il deviendrait réalité ? Bonne fête ! Je t'aime... - Céline xx...»

Qu'on se le dise, la star est libre et forte à la veille de ses 51 ans qu'elle fêtera le 30 mars prochain.

