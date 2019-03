Mel B affirme avoir couché avec Geri Horner dans la période de gloire des Spice Girls

Mel a divulgué cette croustillante information durant le tournage d'une entrevue pour Piers Morgan's Life Stories — toutefois, elle pense que Geri et son mari Christian Horner seront furieux de l'avoir dévoilé.

La Spice Girl a révélé qu'elle et sa camarade ont couché ensemble au sommet de leur succès dans les années 1990.

Mel B affirme que les choses sont devenues épicées entre elle et Geri Horner .

Mark Robert Milan via Getty Images

«Elle va me détester parce qu'elle est toute chic dans sa maison de campagne avec son mari, mais c'est un fait», a déclaré Mel (via MailOnline) durant le tournage vendredi.

«C'est tout simplement arrivé et on en a juste ri et c'est tout. Elle avait de beaux seins.»

«On était des meilleures amies. Ça s'est simplement passé.»

Piers a été choqué par la révélation, demandant si c'était arrivé à plus d'une reprise, ce que Mel a nié.

«C'est une bombe. Une bombe Spice Girls», a commenté Piers. «Vous ne l'avez jamais admis auparavant? Les gens seront fascinés!»

Mel a répondu: «Ouais et je l'ai dit maintenant. C'est fait. Elle va me tuer et son mari aussi.»

«J'espère que quand Geri va se le faire demander, ce qui j'espère arrivera après ceci, qu'elle ne le niera pas, parce que c'était juste quelque chose de fun», a-t-elle ajouté.