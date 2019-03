Adele et Jennifer Lawrence finissent un concours de shots à terre

Jennifer Lawrence et Adele ont passé une soirée bien animée vendredi 22 mars dans un bar gay du quartier de Greenwich Village à New York.

L'actrice et la chanteuse ont participé à un concours de shots, et c'est la dernière qui a fini par s'incliner, relate le site people américain TMZ.

Jennifer Lawrence literally got Adele down to the floor for losing at a musical shot game 😂 pic.twitter.com/TuhLQbdurF