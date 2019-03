Une élue d'Anjou décriée pour des propos islamophobes tenus sur Facebook

Une conseillère municipale de l'arrondissement d'Anjou, Lynne Shand, est critiquée dimanche en raison de propos islamophobes qu'elle a publiés sur sa page Facebook.

Plusieurs internautes ont partagé dimanche une capture d'écran montrant des propos de Mme Shand. Disant devoir être opérée d'urgence en ophtalmologie, Mme Shand décrie dans son message que la docteure portait un voile. «Je rage car c'est vraiment de l'islamisation de notre pays, ont doit tout accepter, leur faire des accommodements raisonnables , enlever notre crucifix (et je ne suis pas croyante) etc etc» (SIC), est-il écrit dans la capture d'écran partagée sur les réseaux sociaux.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a condamné ces propos sur Twitter, les jugeant «inappropriés» et «indignes d'un.e élu.e».

Montréal est une ville ouverte, inclusive et diversifiée. Les commentaires de la conseillère d'Anjou sont absolument inappropriés et indignes d'un.e élu.e. Les élus ont le devoir de s'élever au-dessus de la mêlée et de faire preuve de retenue dans un débat aussi sensible. #polmtl https://t.co/wgGDNUtrXx — Valérie Plante (@Val_Plante) 24 mars 2019

En entrevue à LCN, Lynne Shand s'est excusée, admettant avoir «peut-être mal réagi» sur le coup de la fatigue et de la maladie. Refusant l'étiquette de «raciste», elle maintient sa position sur le port de signes religieux «dans des lieux publics».

«Ça m'a offusquée parce que je ne pouvais pas refuser. C'était une spécialiste et il n'y avait pas personne d'autre. [...] On me met la religion en plein visage alors oui, ça m'a dérangée un peu. Je suis contre les signes ostentatoires dans les lieux publics, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire», a-t-elle déclaré.