Le père Claude Grou a obtenu son congé de l'hôpital

MONTRÉAL — Le prêtre de l'oratoire Saint-Joseph qui a été poignardé vendredi alors qu'il célébrait une messe a obtenu son congé de l'hôpital.

Selon une porte-parole de l'établissement religieux, Danielle Decelles, le père Claude Grou a quitté l'hôpital vendredi soir. Il se porterait bien, compte tenu des circonstances.

Selon l'oratoire, le père Grou n'a subi que des blessures «superficielles». Il prendra quelques jours de repos pour s'en remettre.

«Ma santé est bonne et je me remets de mes émotions. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont transmis des messages de soutien et celles qui m'entourent. Cela me fait chaud au cœur et me permet d'affronter sereinement ces moments difficiles», a-t-il déclaré par voie de communiqué, samedi.

L'agression est survenue peu après 8 h 30. Un homme s'est dirigé d'un pas rapide et déterminé derrière l'autel, a sorti un couteau et l'a porté contre le prêtre de 77 ans à au moins deux reprises.

L'individu âgé de 26 ans a été arrêté sur les lieux. Il devrait comparaître samedi après-midi pour répondre à des accusations qui n'ont pas encore été dévoilées. Il pourrait être accusé de voie de fait ou de tentative de meurtre.

Les autorités ne connaissent pas les motifs de l'agresseur. Pour le moment, rien n'indique que le suspect fasse partie d'une quelconque organisation.

Selon Mme Decelles, les mesures de sécurité habituelles seront mises en place pour les messes dominicales. La police assurera une plus grande présence dans les environs de l'oratoire pour renforcer un sentiment de sécurité chez les fidèles.