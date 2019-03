Le Canada vient en aide aux victimes du cyclone Idai en Afrique australe

Le Canada va fournir une assistance de quelque 3,5 millions $ pour venir en aide aux victimes du cyclone Idai, qui a fait plus de 650 morts en Afrique australe, a indiqué samedi la ministre du Développement international.

"Le Canada accordera une aide d'urgence initiale pouvant atteindre 3,5 millions de dollars pour appuyer les organismes humanitaires qui interviennent suite au passage dévastateur du cyclone tropical Idai dans le sud de l'Afrique", a fait savoir Maryam Monsef dans un communiqué.

Le Canada, a-t-elle précisé, a également fourni du matériel de secours, notamment des bâches, des kits d'abris, des moustiquaires et des couvertures, afin de répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par le cyclone.

L'aide canadienne doit être plus particulièrement axée sur "l'approvisionnement en nourriture et en eau, les abris, ainsi que les services d'assainissement, de soins de santé et de protection".

Le bilan du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe s'est alourdi samedi à 676 morts et pourrait encore grimper au fur et à mesure de la progression des secours, qui peinent à atteindre des zones encore isolées.