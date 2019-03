Le 18e Bal de Sainte-Justine glamour pour les enfants malades

C'est à la Gare Windsor que s'est tenu le 18e Bal de SainteJustine ce vendredi 22 mars, une soirée caritative très attendue!

L'objectif de cet évènement au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine est d'amasser 300 000 $ (net) en soutien au Centre d'excellence en néonatalogie du CHU Sainte-Justine, lequel promet les meilleures conditions de développement et un avenir en pleine santé pour tous les bébés à naître.

En 18 ans, le Bal de Sainte-Justine a su se frayer une place de choix parmi les évènements philanthropiques du printemps à Montréal. Il réunit annuellement quelque 1200 gens d'affaires et de nombreuses personnalités du milieu artistique.

Fort engagé envers la Fondation CHU Sainte-Justine, Francisco Randez est de retour pour une 5e année consécutive à titre de parrain du Bal de Sainte-Justine.

«Je suis tellement fier de poursuivre mon implication en parrainant le Bal de Sainte Justine! Nous avons la chance d'avoir un rôle à jouer dans le mieux-être des enfants et des parents du Québec. J'invite donc tous les gens d'affaire à se joindre à moi et à saisir cette opportunité de faire une différence dans la vie des enfants et des familles de Sainte-Justine.»

Une impressionnante cohorte d'ambassadeurs se joignent d'ailleurs à lui et promettent de mettre tout leur cœur à la fête : Anne-Élisabeth Bossé, Debby Doktorczyk et Patrice Groleau, Anne-Lovely Étienne, Geneviève Everell, Sally Folk, Marie-Josée Gauvin, Abeille Gélinas, Bianca Gervais et Sébastien Diaz, Patrick Langlois, Sarah Laroche, Audrey Morissette, Carolane Stratis, Josiane Stratis et Kim Sullivan.

Le cocktail dînatoire a débuté à 19 h et la soirée s'est terminée à 2 h.

