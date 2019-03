Sondage: les libéraux perdent du terrain depuis un mois

Les libéraux semblent avoir perdu du terrain depuis un mois dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, mais ce ne seraient pas nécessairement les conservateurs qui en auraient le plus profité, selon un nouveau sondage Léger mené mardi et mercredi pour le compte de La Presse canadienne.

"Ce qu'on voit maintenant, plus cette crise-là avance dans le temps, c'est qu'il y a une certaine désaffection envers le Parti libéral, mais ce n'est pas seulement et surtout le Parti conservateur qui en bénéficie: certains font le vide de vote, alors que d'autres ne font pas le plein de votes", a analysé en entrevue Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez Léger.

En général, 31 pour cent des Canadiens sondés après la présentation du budget fédéral ont indiqué qu'ils voteraient pour les libéraux de Justin Trudeau si des élections avaient lieu maintenant, soit une baisse de trois points de pourcentage par rapport aux coups de sonde de février.

En revanche, 37 pour cent des répondants opteraient pour les conservateurs d'Andrew Scheer, ce qui représente une augmentation d'un point de pourcentage depuis un mois. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) obtiendrait 14 pour cent des voix, en hausse de deux points depuis février, et les verts 10 pour cent - en augmentation également de deux points.

"Même si les libéraux perdent du terrain, on peut se poser la question jusqu'à quel point le Parti conservateur, lui, est efficace, a souligné M. Bourque. Les conservateurs ne font pas encore le plein d'appuis."

Quant au parti de Maxime Bernier, il ne recevrait que trois pour cent des intentions de vote au pays. C'est chez lui, au Québec, et en Alberta que le Parti populaire du Canada obtient ses meilleurs chiffres, soit 6,0 pour cent dans ces deux provinces.

Au Québec, les libéraux demeurent premiers, mais les conservateurs ne sont pas très loin. Le parti de Justin Trudeau obtient 32 pour cent des intentions de vote des Québécois, contre 24 pour cent pour les conservateurs. Le Bloc québécois apparaît en troisième place avec 17 pour cent. Le NPD, de son côté, ne réussit qu'à arracher 11 pour cent des intentions de vote, à peine plus que le Parti vert, à huit pour cent.

Selon Christian Bourque, avec 24 pour cent des intentions de vote, les conservateurs sont loin d'une percée au Québec et les libéraux pourraient tout de même réussir à tirer leur épingle du jeu avec de tels chiffres.

"Avec 32 pour cent, les libéraux seraient même en mesure d'aller chercher certains sièges à cause de la faiblesse du vote néo-démocrate au Québec", a-t-il soutenu.

Et avec 17 pour cent, le Bloc québécois doit s'attendre à décrocher un ou deux sièges, selon M. Bourque. "Ça ressemble de très près au résultat qu'ils ont eu la dernière fois en 2015 (...) où ils avaient eu plusieurs courtes victoires", a-t-il expliqué. Le Bloc québécois, qui s'est donné en janvier un nouveau chef, Yves-François Blanchet, compte en ce moment dix députés aux Communes.

Scheer, le meilleur premier ministre?

En mesurant d'autres données, les résultats sont toutefois loin d'être réjouissants pour le Parti libéral du Canada.

Justin Trudeau se fait dépasser par Andrew Scheer quand il est question du chef de parti qui ferait le meilleur premier ministre. Le chef conservateur obtient l'appui de 25 pour cent des répondants, en hausse de 4 points de pourcentage, contre 24 pour cent pour Justin Trudeau, en baisse de deux points.

Les libéraux, qui espéraient se distancier de la controverse SNC-Lavalin avec la présentation du budget, mardi, seront peut-être déçus: 12 pour cent des répondants trouvent qu'il s'agit d'un bon budget, et 19 pour cent le jugent négativement. Mais 39 pour cent des sondés disaient qu'ils n'en savaient pas encore assez pour se faire une idée.

Il faudra toutefois faire d'autres sondages pour en savoir davantage, car les effets d'un budget sont généralement perceptibles sur le long terme, selon M. Bourque. "L'impact d'un budget se fait sentir sur plusieurs semaines, a-t-il indiqué. Les seuls budgets qu'on a vu une réaction immédiate dans l'opinion publique, ont été à l'occasion de budget très fortement critiqués."

Le sondage Léger a été mené sur le web les 19 et 20 mars auprès de 1529 Canadiens recrutés à partir d'un panel. Les experts en recherche et en méthodologie jugent qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.

D'autres résultats du sondage...

Taux de satisfaction envers le gouvernement

Très satisfait ou plutôt satisfait: 33 pour cent

Plutôt insatisfait ou très insatisfait: 61 pour cent

Intentions de vote chez les jeunes de 18 à 34 ans:

Parti conservateur: 28 pour cent

Parti libéral: 26 pour cent

NPD: 21 pour cent

Parti vert: 14 pour cent

Bloc québécois: 6 pour cent

Parti populaire: 4 pour cent

Intentions de vote chez les 35 à 54 ans:

Parti conservateur: 38 pour cent

Parti libéral: 33 pour cent

NPD: 14 pour cent

Parti vert: 8 pour cent

Bloc québécois: 2 pour cent

Parti populaire: 4 pour cent

Intentions de vote chez les 55 ans et plus:

Parti conservateur: 43 pour cent

Parti libéral: 32 pour cent

NPD: 10 pour cent

Parti vert: 8 pour cent

Bloc québécois: 4 pour cent

Parti populaire: 3 pour cent.

