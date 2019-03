Jane Philpott jette de l'huile sur le feu

OTTAWA — L'ancienne présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, est sortie de son mutisme. Et elle l'a fait pour signaler qu'il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé dans l'affaire SNC-Lavalin.

La députée libérale y est allée de cette déclaration qui plonge les libéraux encore davantage dans l'embarras dans une longue entrevue qu'elle a accordée au magazine "Maclean's". Elle y affirme "qu'il y a encore beaucoup de choses qui devraient être dites à propos de cette histoire".

Jane Philpott a démissionné du cabinet le 4 mars dernier parce qu'elle était en désaccord avec la façon dont le gouvernement a traité le dossier SNC-Lavalin, plus tôt ce mois-ci. Elle l'a fait environ trois semaines après la démission de son amie, l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould.

Au fil de l'entretien qu'elle a accordé au magazine anglophone, elle soutient d'ailleurs trouver "insultant" que l'on invoque l'amitié la liant à l'ancienne ministre pour expliquer son départ du conseil des ministres, comme l'a fait son ex-collègue ministre Bill Morneau.

"Je ne prends pas de décisions sur des politiques - et assurément pas sur des questions de principe - en me basant sur l'amitié. J'ai pris la décision très difficile de quitter parce que ma conscience me le dictait", a-t-elle tranché.

La publication de cet article a eu l'effet d'une bombe sur la colline, alors que les députés fédéraux étaient toujours engagés dans un véritable marathon de votes jeudi matin à la Chambre des communes.

Les conservateurs sont à l'origine de cette tactique d'obstruction. Ils y ont eu recours pour punir les libéraux d'avoir voté contre leur motion, déposée mercredi, qui demandait au premier ministre de lever complètement le secret professionnel qui lie l'ex-ministre Wilson-Raybould.

L'opposition a inscrit 257 votes au feuilleton et donné en début de soirée, mercredi, le coup d'envoi à une séance ininterrompue de votes qui pourrait durer de 35 à 40 heures.

La parution du témoignage de Jane Philpott a fourni de nouvelles munitions aux partis d'opposition.

"Je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de savoir toute la vérité dans ce dossier-là, et vous pouvez être assurés que le Parti conservateur ne lâchera pas le morceau", a prévenu le député conservateur Alain Rayes dans le foyer des Communes.

Il a plaidé que les libéraux n'avaient qu'à accéder à la demande de l'opposition de laisser témoigner une seconde fois Jody Wilson-Raybould pour que cesse cette manoeuvre dilatoire qui durait depuis plus de 17 heures sans interruption au moment de publier ces lignes, à 11 h.

Justin Tang/La Presse canadienne Les députés ont passé la nuit dans la Chambre des communes pour voter sur les motions des conservateurs.

Le député bloquiste Rhéal Fortin a exprimé toute son exaspération peu après.

"Justin Trudeau, il doit entendre raison, là! C'est fini, là. Il doit, un moment donné, prendre ses responsabilités. Il a agi en amateur depuis le début, depuis l'automne dernier là-dedans", s'est-il exclamé en point de presse.

"Il doit rendre des comptes; qu'il laisse témoigner Jody Wilson-Raybould, qu'il laisse témoigner, Mme Philpott qu'on en finisse avec cette histoire-là", a-t-il tranché.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a réclamé la même chose et réitéré la demande de la tenue d'une enquête publique sur l'affaire SNC-Lavalin. "Les Canadiens méritent de connaître la vérité avant l'élection", a-t-il plaidé.

En conférence de presse à Mississauga, en Ontario, le premier ministre Justin Trudeau a plaidé que lever le secret professionnel qui liait le gouvernement à l'ancienne procureure générale pour la période où celle-ci a dit avoir subi des pressions suffisait.

Car les faits allégués ne concernent pas la période ayant suivi la rétrogradation de Jody Wilson-Raybould au ministère des Anciens Combattants, a argué Justin Trudeau. "L'enjeu, c'est la pression. Et elle a pu parler librement de cela", a-t-il déclaré.

PM Trudeau on caucus unity: says one of Liberal Party of Canada's strengths "is we recognize that a diversity of perspectives, of experiences, of opinions is extraordinarily important...we recognize that w/in a same party we can have absolutely differences of opinion. " #cdnpoli pic.twitter.com/Oy9r4ZJKZS