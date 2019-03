«District 31»: mensonges et diversion

Même s'il ne reste que 16 épisodes avant la pause estivale, Luc Dionne a bien indiqué, ce jeudi 21 mars, que la troisième saison de District 31 était loin d'être terminée.

Tandis que le public tente tant bien que mal de démêler le vrai du faux depuis quelques semaines déjà, l'auteur a fait tranquillement disparaître Yanick Dubeau des radars... pour mieux le replacer dans une position de menace au moment où nous nous y attendions le moins.

ATTENTION SPOILERS

La relation physique entre l'enquêteur déchu et son infirmière nous ayant déjà fait sourciller plus tôt cette semaine, Yanick Dubeau a de nouveau usé de ses charmes pour amadouer la jeune femme, tromper la vigilance du gardien chargé de le surveiller, et prendre la fuite.

Un appel inquiétant passé à Stéphanie Malo a évidemment mis Patrick Bissonnette et ses collègues sur leurs gardes, ces derniers étant évidemment prêts à tout pour protéger leur estimée collègue.

Et si cet appel n'était en fait qu'une diversion, visant justement à détourner l'attention des enquêteurs du 31 pour permettre à l'assassin de Charlène Baribeau de se faufiler jusqu'à Paul Daviaux?

Nous en saurons vraisemblablement plus la semaine prochaine...

Poupou mène l'enquête

S'il a pu paraître moins alerte qu'à l'habitude au cours des dernières semaines, Stéphane Pouliot est maintenant en mission, lui qui s'est réveillé juste au bon moment pour faire le lien entre Denis Larose, Bob Lamarre et Donald Welsh.

Après avoir mis Lamarre sous surveillance, le spécialiste du crime organisé a simulé le vol de la voiture de ce dernier pour permettre à Stéphanie Malo de passer celle-ci au peigne fin.

François Labelle et Maxime Vézeau - ou Philippe Thiffault pour les intimes - ont ensuite été invités à mettre les point sur les i. Évidemment, Vézeau n'a jamais donné l'heure juste au membre des Sixers.

De son côté, Labelle ne s'est pas gêné pour révéler devant Patrick et Stéphane que Vézeau était loin d'être blanc comme neige, et que Christian Phaneuf lui avait juré ne pas avoir tué Nadine Legrand, , éveillant encore plus les soupçons de Laurent Cloutier et Daniel Chiasson.

À ce stade-ci, Luc Dionne joue-t-il simplement sur les mots? Ou place-t-il peu à peu ses pièces en vue d'une finale qui chambardera complètement l'univers de sa série?

Chose certaine, Poupou ne se gêne plus pour affirmer haut et fort que son commandant est lié d'une façon ou d'une autre à la mort de Phaneuf.

L'étau se resserre, mais gageons que nous devrons encore passer par quelques revirements avant de connaître le fin fond de l'histoire et - peut-être - voir la vérité éclater au grand jour.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d'ICI Télé.

