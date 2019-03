Le mémorial d'Auschwitz, l'organisme qui s'occupe du site où les nazis ont exterminé plus d'un million de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale, a demandé à ces visiteurs de faire preuve de respect aux victimes de l'Holocauste, mercredi, alors qu'il a constaté que plusieurs s'amusaient sur les rails dans ce lieu symbolique.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers des nazis étaient transportés par train dans le camp de concentration d'Auschwitz. Le site et les rails sont toujours présents aujourd'hui afin d'honorer le devoir de mémoire.

Mais mercredi, on a jugé nécessaire de partager sur Twitter des photos de visiteurs qui se balancent sur les rails à la recherche de la photo parfaite. Ulcéré, l'organisme a demandé plus de respect pour les morts.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 mars 2019

«Quand vous venez au @AuschwitzMuseum souvenez-vous que vous êtes sur le site où plus d'un million de personnes ont été tuées. Respectez leur mémoire. Il y a de meilleurs endroits pour apprendre à marcher sur une poutre que le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers vers leur mort.»

Plusieurs internautes ont montré leur incompréhension devant ces gestes.

I don't understand why people use Auschwitz as a photo op or how they take cheerful selfies in front of a site that saw the murder of thousands of innocent people. I just can't wrap my head around that one. — Morgan Blythe (@tippotate) 20 mars 2019

«Je ne comprends pas pourquoi des gens utilisent Auschwitz comme une séance photo ou comment ils peuvent prendre des égoportraits joyeux en face d'un site qui a vu le meurtre de milliers d'innocents. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre.»

The fact that people even feel the need to have pictures of themselves taken at such places is beyond me. — 22 (@hanjac9) 20 mars 2019

«Le fait que des gens ressentent le besoin d'avoir des photos d'eux-mêmes devant de tels endroits me dépasse.»

This is a very necessary post, our picture-taking habits are completely out of control. I may be visting in the summer, I will make sure I am aware of your photography policy. Thank you for all the essential work you continue to do. Without our historical memory we are nothing. — Francesca 🇪🇺 (@Just__Fran) 20 mars 2019

«Ceci est une publication très nécessaire, nos habitudes de prendre des photos sont complètement hors de contrôle. Je visiterai peut-être le site cet été, je m'assurerai de connaître votre politique sur les photographies. Merci pour le travail essentiel que vous continuez à faire. Sans notre mémoire historique, nous ne sommes rien.»

Thank you for calling this out. The lack of respect is so sad. — Stephanie Kowalski (@sdkowalski1) 20 mars 2019

«Merci de dénoncer ça. Le manque de respect est si triste.»

That would have been the last thing I would have thought of doing when I visited. I hope they were shamed. — Marilyn Franklin (@Marilyn76503683) 20 mars 2019

«C'est la dernière chose que j'aurais pensé faire lors de ma visite. J'espère qu'ils ont eu honte.»

If I am going to take pictures, it is going to be from a documentary point of view. I want to share how things were and how hateful people can be.

I hope what I said made sense. — Irisa Anne (@IrisaAnne) 20 mars 2019

«Si je vais prendre des photos, ce sera d'un point de vue documentaire. Je veux partager comment les choses se passaient et à quel point les gens peuvent être haineux. J'espère que ce que j'ai dit a du sens.»

Fully agree. These immature and disrespectful people should be escorted out. Let them play somewhere else. Standards of appropriate behaviour should be established and made a condition of entry to the site. — Peter Bernstein (@pb4120) 20 mars 2019

«Entièrement d'accord. Ces personnes immatures et irrespectueuses devraient être escortées à l'extérieur. Laissez-les jouer ailleurs. Des normes de comportement approprié devraient être établies et devenir une condition d'entrée sur le site.»

D'autres internautes ont toutefois réagi différemment à la demande, soulignant que chacun peut vivre des émotions difficiles de différentes manières.

Not everyone is at the same place in their journey towards maturity and understanding. Also, different people deal with uncomfortable emotions in different ways-such as laughing at a funeral. Instead of criticizing-educate. — Carol Gstohl (@cgstohl) 20 mars 2019

«Tout le monde n'est pas au même endroit dans son cheminement vers la maturité et la compréhension. En outre, différentes personnes gèrent des émotions inconfortables de différentes manières, par exemple en riant à un enterrement. Au lieu de critiquer - éduquez.»

At the pyramids in Egypt I was shocked to see families kicking a soccer ball around. This is a World Heritage Site and a mass grave. Then I rethought it... maybe its OK that they are experiencing it their own way. Then I decided its not my role to judge them. Let the living, live — Jeff Blundell (@JeffBlundell_TV) 20 mars 2019

«Aux pyramides en Égypte, j'ai été choqué de voir des familles donner un coup de pied dans un ballon de soccer. C'est un site du patrimoine mondial et une fosse commune. Ensuite, j'y ai repensé... Peut-être que c'est OK qu'ils le vivent à leur manière. Ensuite, j'ai décidé que ce n'était pas mon rôle de les juger. Laissez les vivants vivre.»

