Revivez en images le dernier concert de KISS au Centre Bell

Le légendaire groupe rock KISS était de passage au Centre Bell, ce mardi 19 mars, dans le cadre de la tournée End of the Road Farewell.

Pour leur dernier passage en carrière dans la métropole montréalaise, la formation américaine n'a évidemment pas lésiné sur les effets pyrotechniques et a interprété ses plus grands succès, dont Detroit Rock City, Shout It Out Loud, I Was Made for Lovin' You et Rock and Roll All Nite, devant 15 624 spectateurs comblés.

David Kirouac était sur place pour immortaliser la soirée en photos.

À découvrir dans la galerie ci-dessous :