Jay-Z, Dead & Co et les Killers participeront à Woodstock 50

NEW YORK — Jay-Z, Dead & Company et les Killers participeront à l'un des spectacles qui souligneront le 50e anniversaire du légendaire festival Woodstock, cet été.

Le cofondateur de Woodstock, Michael Lang, a annoncé cette semaine que Miley Cyrus, Santana, Imagine Dragons, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, les Black Keys et Chance the Rapper se produiraient également au rassemblement Woodstock 50 Music and Arts Fair, qui se déroulera du 16 au 18 août à Watkins Glen, dans l'État de New York, à environ 185 kilomètres au nord-ouest de l'endroit où a eu lieu le festival original.

L'événement se déroulera en marge d'un concert d'anniversaire prévu sur le site du premier festival, qui avait eu lieu en 1969.

Three Lions via Getty Images

Les billets pour le festival de trois jours porteur d'un message de paix, d'amour et de musique seront mis en vente le 22 avril, le jour de la Terre.

M. Lang a fait cette annonce lors d'une conférence de presse aux studios Electric Lady de Jimi Hendrix, à New York, aux côtés de Common et de John Fogerty, qui avait participé au festival Woodstock original. M. Fogerty et Common seront tous deux à l'affiche du festival de cet été.

Aujourd'hui âgé de 73 ans, John Fogerty s'est rappelé être monté sur scène en 1969 après la performance des Grateful Dead. Il dit avoir commencé à jouer après minuit et que la moitié du public était endormi.

Plus de 80 artistes, dont David Crosby, Janelle Monae, Brandi Carlile, Country Joe McDonald, Halsey, les Lumineers, Portugal the Man et India Arie, devraient se produire sur trois scènes principales du circuit international Watkins Glen, dans les Finger Lakes, pour Woodstock 50.

Le concert de 1969 a eu lieu dans une ferme de Bethel, à New York, qui est maintenant exploitée comme une attraction par le Bethel Woods Center for the Arts. Le site organisera son propre événement anniversaire du 16 au 18 août.

Common, âgé de 47 ans, s'est dit heureux de représenter le hip-hop à l'événement Woodstock 50 et de faire partie d'un festival qui se concentre non seulement sur la musique, mais également sur une forte présence sociale et politique.

Plus de 400 000 personnes ont assisté au festival original de Woodstock, qui s'est tenu du 15 au 17 août 1969