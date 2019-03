Le Canada a reculé dans le classement des pays où les gens sont les plus heureux selon le World Happiness Report 2019 produit par l'ONU. C'est le 7e classement du genre.

156 pays font partie de ce classement selon le niveau de bonheur perçu par leurs citoyens basé notamment sur l'économie, l'espérance de vie, le filet social et la liberté de faire ses propres choix.

Cette année, les chercheurs se sont concentrés sur cette question: comment le bonheur a changé au cours des 12 dernières années et comment les technologies de l'information, la gouvernance et les normes sociales influencent les communautés?

Les pays scandinaves en tête de ce classement

La Finlande en tête de ce palmarès suivie du Danemark, de la Norvège et de l'Islande, respectivement en 2e, 3e, et 4e place. Le Canada, lui, a reculé de la 7e à la 9e place de 2018 à 2019. Quant au Soudan du Sud, il occupe la dernière place.

Le rapport indique que le bonheur dans le monde a reculé ces dernières années dû notamment à «l'inquiétude, la tristesse et la colère, particulièrement marquées en Asie et en Afrique, et plus récemment ailleurs».

Le modèle finlandais

La Finlande, ce pays du nord de l'Europe dispose d'un solide filet de sécurité sociale, notamment d'une approche progressive et efficace de la lutte pour mettre fin à l'itinérance. Il dispose également d'un système d'éducation de haute qualité et son engagement à réduire l'écart entre les sexes porte ses fruits. Avec une population d'un peu plus de 5,5 millions d'habitants, c'est le seul pays du monde développé où les pères passent plus de temps avec les enfants d'âge scolaire que les mères.

La situation est beaucoup moins positive dans d'autres parties du monde, notamment en Asie du Sud, où une baisse soutenue du bien-être de l'Inde (au 140 e rang) est responsable de la baisse de ce dernier. En fait, la performance de l'Inde est si médiocre et sa population si importante que son recul a entraîné une baisse générale dans l'ensemble du monde.

Le rapport conclut que si les technologies de l'information en plein essor ont accru l'ampleur et la complexité de la connectivité humaine, elles compromettent la qualité des liens sociaux d'une manière qui n'a pas encore été pleinement comprise - et pour laquelle il n'existe pas encore de solution.

Les 10 pays les plus heureux

1. Finlande

2. Danemark

3. Norvège

4. Islande

5. Pays-Bas

6. Suisse

7. Suède

8. Nouvelle-Zélande

9. Canada

10. Autriche