Les 10 meilleurs restaurants «Apportez votre vin» à Québec

Bien manger au resto tout en ayant un petit budget? Optez pour un restaurant « Apportez votre vin » (AVV)! Souvent associé aux établissements de cuisine asiatique, le concept s'est élargi ces dernières années et de plus en d'établissements offrent une variété de menus, allant du plateau de sushis aux grillades! Voici nos dix préférés à Québec :

Entre-Côte Riverin

Fraîchement débarquée de Saguenay, l'enseigne québécoise Entre-Côte Riverin vient de s'établir à Québec, plus précisément dans le quartier Beauport, en y ouvrant sa troisième succursale. Réputé pour ses grillades, ses côtes de bœuf et ses burgers, le « steakhouse » se démarque aussi par son service irréprochable et son ambiance conviviale. Apportez une bonne bouteille de rouge pour déguster votre bœuf Wagyu ou une bière de microbrasserie pour accompagner votre poutine. 3400, boulevard Sainte-Anne, Québec.

La Girolle

Situé dans le quartier Saint-Sacrement à Québec depuis 18 ans, La Girolle est assurément le nom qui vient spontanément lorsqu'on cherche une bonne table « Apportez votre vin ». On y propose une cuisine d'inspiration française à la fois conviviale et actuelle. C'est le lieu idéal pour un rassemblement de famille ou des retrouvailles entre amis. Apportez une bonne bouteille de Bordeaux! 1384, chemin Sainte-Foy, Québec

Courtoisie

Tokyo

Une autre institution à Québec, qui est ouverte depuis près de 35 ans, est le Tokyo. Le lieu emblématique a su évoluer au fil du temps. Outre ses célèbres sushis, on y propose désormais des takoyakis et des bols poke (ou chirashi). Une valeur sure. 401, rue Saint-Jean, Québec.

Courtoisie

Erawan

Où manger thaï à Québec? Sur l'avenue Maguire, bien sûr! Plus précisément chez Erawan, qui fait découvrir les saveurs typiquement thaïes depuis 1993 aux résidents de Québec. Réputée pour être épicée, la cuisine thaïe est aussi appréciée des palais des plus délicats, grâce au savoir-faire du chef qui adapte les plats aux goûts de chaque client. Le plus : l'ajout du bar à sushis permet de varier l'offre gourmande. Psitt! Si vous avez oublié votre bouteille, une succursale de la SAQ est à proximité. 1432, avenue Maguire, Québec.

Courtoisie

Calao

Situé dans le complexe Jules-Dallaire, sur le boulevard Laurier, le restaurant Calao propose une cuisine fusion dans un décor inspiré de l'Asie moderne. Venus directement d'Asie, les chefs du Calao font découvrir une cuisine mélangeant les saveurs et les styles. Le vaste restaurant est particulièrement prisé par les jeunes professionnels, pour le lunch, et pour les soupers entre amis.2820, boulevard Laurier, suite 255, Québec.

Courtoisie

Poulet Portugais

Manger du poulet à s'en lécher les doigts? Oui, cela est permis chez Poulet Portugais. Grillé sur un feu de charbon, le poulet est l'un des meilleurs à Québec (sinon le meilleur) avec sa recette aromatique et authentiquement portugaise. Mention également pour la pieuvre et la paella. Un classique des plus sympas. 203, rue Saint-Jean, Québec.

Courtoisie Poulet Portugais

La Campagne

Franchir le pas de la porte du restaurant La Campagne, c'est aussi faire un voyage express au cœur de la campagne vietnamienne : de sa cuisine familiale, rassembleuse et chaleureuse. Les traditions sont respectées depuis plus de 30 ans à cette enseigne qui gagne à être connue. 555, rue Saint-Jean, Québec.

Aux 2 Violons

Ce sont les saveurs maghrébines qui sont en vedette au restaurant Aux 2 Violons, un restaurant sympathique et sans prétention qui revisite les plats traditionnels de coucous, les tajines, les grillades, sans oublier les desserts méditerranéens. Dépaysement garanti, le temps d'un repas! Notre suggestion : apportez une bouteille d'un rouge aromatique et ensoleillé qui s'agencera parfaitement au menu proposé. 310, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec.

Shogun

Parmi les « bonnes adresses » de restaurants asiatiques et de sushis à Québec, le Shogun st souvent cité. Et avec raison. Dans un décor simple et accueillant, on s'y rend pour déguster pour une énième fois le populaire Shogun (Général) Tao, des sushis, sautés asiatiques ou encore les planches de dégustation. Comme son slogan le dit : « au Shogun, buvez le vin que vous préférez ...mais apportez-le! ». 98, rue Saint-Vallier Ouest, Québec.

Pidz

Une pizza réellement à votre goût? C'est que propose Pidz et son populaire bar à pizza. Le concept est simple et apprécié : le client choisit sa pâte et tous ses ingrédients parmi une sélection de sauces, de viandes et de légumes frais. Le tout est entièrement confectionné devant lui. L'expérience pizza se personnalise jusque dans le choix du vin puisque la succursale Lebourgneuf propose l'option « Apportez votre vin ». 1170, boulevard Lebourgneuf, suite 106, Québec.

