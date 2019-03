Les conservateurs font un boucan pour enterrer le discours du budget

OTTAWA — Le dépôt du budget libéral s'est fait dans le désordre le plus total à la Chambre des communes, mardi, l'opposition ayant fait tellement de tapage que le discours du ministre des Finances a été pratiquement inaudible, avant de boycotter l'exercice.

Les conservateurs avaient promis de perturber la présentation de l'exercice financier pour châtier le gouvernement libéral, après que les députés libéraux du comité de la justice eurent mis fin à l'étude de l'affaire SNC-Lavalin.

Ils ont tenu promesse, et cela a donné lieu à une scène surréaliste.

Le document a été déposé en Chambre à l'heure prévue, soit à 16 h, heure de fermeture des marchés, mais l'opposition a forcé la tenue d'un vote qui ont eu pour effet de retarder le discours du ministre Morneau.

Les conservateurs ont alors multiplié les manoeuvres dilatoires, se levant les uns après les autres pour faire des rappels au règlement et afin de s'excuser d'avoir «accidentellement» voté deux fois.

Lorsque le ministre Morneau a finalement pris la parole, il était 17 h.

Mais il l'a fait dans un chahut total.

Dans les banquettes de l'opposition, on a enterré le ministre en faisant un tapage incessant, et en criant «Point of order!», «Cover up» et «Let Her Speak!» (un mantra en référence à la demande d'entendre un nouveau témoignage de l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould).

Le grand argentier a poursuivi malgré le niveau élevé de décibels. Après quelques tentatives d'interruption et d'interventions du président de la Chambre, Geoff Regan, les élus conservateurs ont finalement quitté en bloc.

La formation d'Andrew Scheer avait averti qu'elle aurait recours à des manoeuvres dilatoires pour mettre des bâtons dans les roues des libéraux.

Avant que le chaos ne s'installe en Chambre, ces velléités obstructionnistes avaient inspiré une attaque à Justin Trudeau.

«C'est assez intéressant de voir que les conservateurs cherchent désespérément à éviter de parler de l'économie. Je pense que cela fera sourciller beaucoup de gens», a-t-il laissé tomber en mêlée de presse avant la période des questions.

«Les conservateurs ne veulent toujours pas parler d'emploi, de croissance, d'investir dans les Canadiens, car ils réalisent qu'ils n'ont pas de plan. Ils n'ont jamais eu de plan pour faire croître l'économie», a enchaîné le premier ministre.

En conférence de presse dans le huis clos du budget, son ministre des Finances avait formulé des propos semblables, passant à l'offensive lorsqu'il était questionné sur la rupture d'un engagement majeur pris en 2015 — celui d'éliminer le déficit en 2019.

La voie conservatrice des «coupures» et de l'«austérité» plongerait le Canada tout droit dans une récession, a insisté Bill Morneau. Le gouvernement libéral, par contraste, a fait la promesse aux Canadiens «d'investir dans leur avenir», a-t-il fait valoir.

