Voici les chaussures indispensables du printemps 2019

Le printemps est à nos portes, et les trottoirs enneigés et salés vont faire place nette d'ici quelques semaines ou jours. N'est-ce pas la plus belle des perspectives? On en profite pour se projeter - et acheter les modèles qui vous nous faire courir pour les beaux jours!

Voici les 7 modèles indispensables du printemps-été.

Les bottes motardes

On ne dit jamais non à une touche de rock et ce printemps plus que jamais. Les bottes ou bottines motardes sont légion. Elles se déclinent avec des talons plus ou moins hauts, des studs ici ou là, des boucles et autres empiècements de métal couture et féminins.

Les bottes blanches

Elles sont partout pour les beaux jours, absolument partout et dans toutes les marques. Il sera difficile d'y échapper. Ces créations blanches se font plus ou moins hautes jusqu'à enlacer le mollet et plus encore. Pointues ou pas, elles sont annonciatrices des terrasses ensoleillées.

Christian Vierig via Getty Images

Les chaussures bouts carrés

La tendance aux bouts carrés perdure et ce des bottines aux stilettos. À vous de voir ce qui vous dessine le plus joli pied.

Jeremy Moeller via Getty Images

Un modèle carré plus accentué ci-dessous.

Christian Vierig via Getty Images

Les talons décalés

Les talons qui ne vont pas jusqu'au bout de la chaussures et de façon plus ou moins prononcée - c'est l'un des courants qui se poursuit depuis cet hiver. Effet de style assuré!

Les baskets de papa encore et toujours

Cela fait plusieurs saisons que ces modèles directement revenus des années 90 caracolent en tête du palmarès tendance. Toutes les marques de sport s'y sont mises - et rivalisent de touches de couleurs et de technicité. Nos coups de coeur vont vers les modèles des marques Fila et Reebok.

Jeremy Moeller via Getty Images

Parmi nos coups de coeur, les modèles de la marque de sport Fila.

Les mules

Cette année, on les aimera légères et raffinées avec une petite bride qui retient le pied. Quant aux talons, idem, il se fait délicat, rien de mieux pour trancher avec les grosses baskets qui continuent leur course tendance depuis plusieurs saisons.

Jeremy Moeller via Getty Images

Les touches d'argent

Ici ou là des touches d'argent viennent agrémenter et éclairer les chaussures des beaux jours. Un talon, une bride, un empiècement, cela apporte une brin d'éclat et de brillance à la silhouette. L'important, c'est que ça brille!