Soleil au rendez-vous pour le défilé de la Saint-Patrick

MONTRÉAL — Le soleil sera au rendez-vous, mais il faudra s'habiller chaudement pour le défilé de la Saint-Patrick à Montréal où environ 300 000 personnes sont attendues dimanche après-midi.

Le maximum prévu est de moins 2 degrés Celsius alors qu'on ressentira environ moins 13 degrés avec le refroidissement éolien, selon Environnement Canada.

La 196e édition du défilé de la Saint-Patrick à Montréal est de retour cette année sur la rue Sainte-Catherine. Le coup d'envoi sera donné à midi à l'angle de la rue du Fort, pour se terminer environ trois heures plus tard à la hauteur de la rue Metcalfe. Le parcours a été un peu écourté en raison des travaux de construction dans le secteur.

Le défilé des Irlandais comptera une trentaine de chars allégoriques et plus de 2 500 figurants. Une quinzaine de fanfares participeront également à ce défilé, certaines venues de l'Ontario pour la première fois comme le corps de cornemuse de la police de Kingston, du Queen's Université et du seul régiment irlandais au Canada, basé à Sudbury. Ces participants se joindront à plusieurs autres corps de tambours et clairons comme les Éclairs de Québec et les Titans de Québec.

Environ 300 bénévoles et cadets assurent également la sécurité sur place.

Du côté des organisateurs de l'événement, à la United Irish Societies Of Montreal, son porte-parole Ken Quinn recommande aux spectateurs de se tourner vers le transport en commun pour se rendre sur les lieux du défilé, notamment en raison de la fermeture de l'échangeur Turcot en fin de semaine.

Il y aura un autre défilé de la Saint-Patrick la semaine prochaine, le samedi 23 mars, cette fois du côté de Québec.