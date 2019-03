La chanteuse Nicole Martin est décédée

La chanteuse québécoise originaire de Donnacona, Nicole Martin, est décédée le 19 février dernier.

Son mari, Lee Abbott, en a fait l'annonce sur la page Facebook de l'artiste ce matin.

«Elle s'est battue de toutes ses forces contre une terrible maladie fulgurante et sans pitié qui me l'a enlevée en quelques semaines à peine. Les plus beaux yeux du monde se sont fermés en me regardant tendrement, sa petite main serrant mienne... J'ai alors vu au fond de ses magnifiques yeux verts tout l'amour du monde. Jusqu'à ses derniers moments, elle a gardé sa bonté, sa dignité et toute sa beauté», a-t-il livré, ému de perdre celle qui a partagé sa vie pendant plus de 30 ans.

Avant de mourir, Nicole Martin tenait à remercier ses fans. «Elle voulait vous dire que les plus beaux moments de sa vie, elle les a vécu avec vous, lorsqu'elle était sur scène, chantant pour vous, entourée de ses fidèles musiciens», a écrit M. Abbott.

Ce dernier dit avoir attendu pour en faire l'annonce pour prendre le temps de digérer la nouvelle. «À la demande de Nicole, j'ai attendu un peu avant de vous annoncer cette terrible nouvelle, essayant de me refaire une santé physique et morale, les dernières semaines ayant été très difficile à vivre», a-t-il avoué.

Bouleversé, M. Abbott confie que «je suis un homme dévasté, anéanti, épuisé et bouleversé. J'écris ces quelques lignes en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je vis une douleur, un chagrin épouvantable. Je ressens un vide qui ne pourra jamais être comblé».

Il conclut en professant son amour pour la chanteuse. «Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Tu es la femme de ma vie...»

Plus de détails à venir.

