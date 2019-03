Sublime maison moderne à vendre sur le Plateau

Centris/Remax

Et la lumière fut! Une toute nouvelle maison rénovée et lumineuse du Plateau Mont-Royal vient d'arriver sur le marché - et elle a franchement de quoi susciter l'intérêt de nouveaux acheteurs.

Située sur une rue paisible, pas très loin des parcs et transports en commun, elle a visiblement été rénovée de A à Z. En plus des trois chambres à coucher, des deux salles de bain et de la salle d'eau, on y trouve une grande aire ouverte, un escalier moderne, un grand ilot et des armoires toutes neuves. C'est le paradis des amateurs d'espaces blancs et minimalistes.

Mais c'est loin d'être les seuls avantages de cette propriété construite en 1905. Elle compte aussi une spacieuse cour arrière clôturée avec deux espaces de stationnement, une large fenestration, une pièce-penderie, des luminaires encastrés, et amplement de rangements pour une petite famille.

La demeure clé en main a cependant un prix. Les propriétaires demandent 1 225 000$.

Voyez toutes les photos du 4569, rue Marquette :

