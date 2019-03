Le kiwi triste: une illustration pour symboliser le deuil des Néo-Zélandais

Un kiwi triste, sur fond noir. Cette image forte, dessinée par l'illustrateur néo-zélandais Shaun Yeo, a fait le tour des réseaux sociaux en Nouvelle-Zélande, à la suite d'attaques terroristes qui ont fait 49 morts dans deux mosquées.



Le kiwi est l'oiseau emblématique de l'Océanie. L'image a été partagée plusieurs milliers de fois en Nouvelle-Zélande, mais aussi ailleurs dans le monde.

One look at this and I'm in tears. Absolutely perfect.