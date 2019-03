Attentat de Christchurch: la communauté musulmane de Québec sous le choc

La communauté musulmane de Québec était sous le choc, vendredi matin, en apprenant la nouvelle des fusillades qui ont fait 49 morts et de nombreux blessés dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

L'attaque éveille en effet de douloureux souvenirs de l'attaque qui avait fait six morts et huit blessés il y a un peu plus de deux ans à la grande mosquée de Québec

Le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, a parlé d'une douleur indescriptible.

«Je me suis réveillé de très bonne heure, estomaqué par la nouvelle et par la similarité», a-t-il déclaré.

Toutes les images sont revenues chez moi comme si c'était hier. Et ça c'est très difficile. Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec

Selon lui, il faudra «se remettre au travail» afin d'expliquer aux extrémistes «de tous bords» que le monde ne peut pas continuer comme ça.

Et si les gouvernements ont mis en place des moyens de lutter contre le terrorisme, il est grand temps qu'ils fassent la même chose pour lutter contre les suprémacistes

Les réseaux sociaux pointés du doigt

Il a également déploré le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la propagation d'information haineuse.

«Ces Facebook et ces trucs sociaux qui ont un volet très très néfaste en matière d'information et en matière de documents que les gens prennent et se véhiculent en ajoutant des choses, bien voilà le résultat! Ce ne sont pas eux les coupables, mais quand même, il y a des outils qui sont utilisés par ces gens et qui ne font qu'animer l'animosité», a lancé M. Benabdallah.

Il invite d'ailleurs ces gens à venir rencontrer les musulmans afin de voir par eux-mêmes qu'ils sont des gens comme tout le monde.

«Je m'adresse à ces minorités qui n'aiment pas les autres: venez vous asseoir avec nous, vous allez voir qu'on est des individus comme vous, qui n'aspirons qu'à une chose, c'est de vivre en paix, avec vous et avec nos voisins.»

L'ancien président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, a de son côté regretté que l'humanité n'ait pas appris sa leçon après l'attaque survenue à Québec.

Il a également mentionné que la communauté musulmane de la vieille capitale voudra sans aucun doute faire quelque chose pour appuyer les victimes néo-zélandaises et leurs proches.

La Ville de Québec a de son côté réagi sur Twitter, se disant «sous le choc à la suite du drame survenu» dans les mosquées.

«Toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs familles, et l'ensemble de la communauté de Christchurch et le peuple Néo-Zélandais», peut-on lire sur le compte Twitter de la ville.

