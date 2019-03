MONTRÉAL — Peu de temps après que Téo Taxi eut mis fin à ses activités, à la fin du mois de janvier, la compagnie irlandaise iCabbi a mis la main sur l'équipe de développement technologique de l'entreprise montréalaise, en plus d'ouvrir un nouveau bureau dans la métropole.

Vantant l'application Téo Taxi, qui était très bien cotée par ses utilisateurs, iCabbi a expliqué par communiqué que sa clientèle mondiale pourra maintenant profiter des connaissances et de l'expertise de l'équipe montréalaise en matière d'expérience utilisateur, de science des données et de l'intégration des véhicules électriques et de l'intelligence artificielle dans la gestion de flotte.

Selon Gavan Walsh, PDG d'iCabbi, il s'agissait là d'une «opportunité à ne pas manquer» et Montréal est «l'endroit idéal» pour lancer l'expansion nord-américaine de l'entreprise.

L'équipe de Montréal amène l'effectif total d'iCabbi à 151 personnes.

L'entreprise bénéficie d'une présence à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe.

Selon l'entreprise, plus de 70 000 taxis et véhicules de transport utilisent les technologies d'iCabbi à travers le monde. Sa plateforme actuelle gère plus de 4 millions de courses par semaine.

«Nous sommes extrêmement heureux qu'iCabbi reconnaisse l'importance de garder l'équipe ensemble et de conserver ces emplois de grande qualité à Montréal. Ça nous permet ainsi de continuer de contribuer à l'amélioration d'un écosystème local et international de technologie en mobilité», a déclaré par communiqué le vice-président Produit pour l'Amérique du Nord d'iCabbi, Yasha Sekhavat.

La société iCabbi a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Renault en juin 2018. L'investissement a permis à iCabbi d'augmenter ses équipes de produit, recherche et développement et de service à la clientèle.

