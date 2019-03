L'Islande a interdit aux millions de touristes étrangers déferlant chaque année sur l'île volcanique l'accès d'un canyon envahi de visiteurs depuis qu'il a servi de décor naturel à un clip vidéo de Justin Bieber.

Fragilisé par l'afflux de touristes et un hiver humide qui endommagent sa végétation, le canyon grandiose de Fjadrargljufur, situé dans le sud de l'Islande, a été fermé au public jusqu'au 1er juin par l'Agence islandaise pour l'environnement.

«En période de dégel, le sentier est complètement boueux et est pratiquement inaccessible aux randonneurs», a indiqué jeudi à l'AFP Daniel Freyr Jonsson, conseiller au département pour la conservation de la nature.

«À cause de l'épaisseur de boue, les visiteurs enjambent les clôtures et marchent en parallèle du sentier, ce qui endommage rapidement la végétation», a-t-il ajouté.

Getty Creative

Fjadrargljufur est une gorge d'environ deux kilomètres de long créée par l'érosion due à la fonte des glaciers il y a 9000 ans. De part et d'autre de son lit sinueux se dressent des falaises herbeuses de 100 mètres de haut.

Le canyon, relativement méconnu auparavant, connaît un succès exponentiel depuis fin 2015, date à laquelle le chanteur canadien Justin Bieber a sorti le clip de sa chanson I'll Show You filmé à cet endroit.

«La fréquentation du lieu a augmenté de 50 à 80 % par an depuis 2016», a déploré Daniel Freyr Jonsson, qui estime autour de 300 000 le nombre de visiteurs sur le site en 2018.

Ces dernières années, des sites touristiques de plus en plus nombreux ont été interdits d'accès pour les préserver.

Ainsi, la populaire vallée de Reykjadalur et ses sources chaudes avaient été provisoirement fermées pour des raisons similaires en avril dernier et le chemin de randonnée qui surplombe la cascade Skógafoss est actuellement interdit au public.

«Les infrastructures n'ont pas été prévues pour un nombre aussi élevé de visiteurs», selon Daniel Freyr Jonsson. «Le tourisme en hiver et au printemps, la période la plus sensible pour la nature islandaise, est un phénomène inédit en Islande».

Depuis 2010 et l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, formidable publicité naturelle pour le pays, le nombre de visiteurs s'est accru de 25 % par an en moyenne. L'an passé plus de 2,3 millions personnes ont visité l'île volcanique, un record.

