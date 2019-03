Elle devient «Captain Marvel» grâce aux montages de son père

Tout comme Wonder Woman chez DC Comics en 2017, Captain Marvel, le premier film de la maison Marvel centré sur un personnage féminin, inspire les petites filles du monde entier.

Lancé récemment, le film porté par l'actrice Brie Larson a été l'occasion pour un père de famille de faire une surprise géniale à sa fille. "Une fois qu'elle a vu la bande-annonce de Captain Marvel, elle est devenue obsédée et a commencé à jouer des scènes", raconte au HuffPost Josh Rossi, photographe californien et père de Nellee.

Devant la réaction de sa fille, l'idée d'en faire une super-héroïne est alors née.

Josh Rossi commande alors auprès de la créatrice Julie Whiteley un costume inspiré de Carol Danvers, le vrai nom de "Captain Marvel". À 5 ans, la petite Nellee a alors pu se glisser dans la peau du personnage, le temps d'une séance photo menée par son père. Et le résultat est plutôt bluffant.

JOSH ROSSI PHOTOGRAPHY Le résultat final de "Cpatain Nellee" par son pèreaprès la séance photo et quelques retouches numériques.

JOSH ROSSI PHOTOGRAPHY À cinq ans, la petite Nellee fait déjà de la concurrence à Brie Larson

" Les femmes sont si fortes et je pense que Captain Marvel décrit à quel point elles sont étonnantes. J'aime qu'elle soit la protectrice de la Terre", explique le papa. "Je voulais la représenter comme une petite fille forte et l'aider à se sentir autonome, ajoute-t-il, alors à chaque fois qu'il y a un super-héros avec lequel elle se connecte, je lui fais faire une séance photo."

Auparavant, Josh Rossi avait déjà permis à Nellee de devenir Diana Prince alias Wonder Woman ou bien Belle après la sortie du film "La Belle et la Bête" avec Emma Watson dans le rôle-titre.

JOSH ROSSI PHOTOGRAPHY Deux des visuels imaginés par Josh Rossi pour sa fille à l'occasion de la sortie de "Wonder Woman" et de "La Belle et la Bête" en 2017. JOSH ROSSI PHOTOGRAPHY Deux des visuels imaginés par Josh Rossi pour sa fille à l'occasion de la sortie de "Wonder Woman" et de "La Belle et la Bête" en 2017.

"Inciter les pères à passer plus de temps avec leurs filles"

Mais la surprise ne s'arrête pas là pour Nellee qui n'avait pas encore découvert les visuels imaginés par son père lors de la sortie du film, le 8 mars aux États-Unis.

Grâce à la complicité des employés d'une salle, Josh Rossi a pu faire remplacer l'une des grandes affiches promotionnelles de "Captain Marvel" par celle de sa fille dans le hall du cinéma durant la séance.

C'est donc en sortant de la projection - des étoiles déjà pleins les yeux - que Nellee a découvert la surprise confectionnée par son père. " Lorsque Nellee est sortie, elle était sous le choc. C'était la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue", raconte "Photoshop Dad", comme il se surnomme lui-même sur sa chaîne YouTube.

" J'aimerais beaucoup inciter les pères à passer plus de temps avec leurs filles. Nous sommes parfois très occupés avec le travail et oublions de passer du temps avec nos enfants quand ils sont jeunes", estime le père de famille. "Ensuite, quand ils vieillissent et que les choses ralentissent, ils ont leur vie et leurs amis. Je suis tellement heureux que ces séances photo me permettent de passer du bon temps avec mes enfants".

Dans le diaporama ci-dessous, découvrez le avant/après version Captain Marvel/Captain Nellee imaginé par Josh Ross. Sur son site Internet, le papa a également partagé de nombreux clichés des coulisses de la séance photo avec Nellee en combinaison Kree.

La petite "Captain Nellee" reprendra sans doute du service en photo dès le mois prochain puisque son modèle super-héroïque incarné par Brie Larson rejoindra officiellement l'équipe des Avengers sur grand écranpour la sortie de "Avengers: Endgame".



Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

