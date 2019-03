«L'amour est dans le pré»: la logique est respectée

Le moment était venu pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré de faire leur choix.

Dans l'épisode diffusé ce jeudi 14 mars, sur les ondes de V, Christian, Deven, Julien et Kathleen ont dû sélectionner les deux prétendants à qui ils désiraient rendre visite à leur tour, mais surtout faire leurs adieux à la personne avec laquelle ils n'ont pas été en mesure de développer davantage d'affinités.

Aucune surprise

Ayant déjà assisté au départ de Mélina quelques semaines auparavant, Anthony n'a pas eu de décision déchirante à prendre pour le moment. Deven a décidé pour sa part de laisser partir Marie-Ève, Kathleen a fait ses adieux au sympathique Alexandre G., tandis que Christian a serré Annie dans ses bras une dernière fois, et que Julien a mis un terme à l'aventure de Raphaëlle.

Deven n'a toujours d'yeux que pour Jessica, et la question semble totalement réglée de son côté. Katherine pourra-t-elle renverser la vapeur et causer LA surprise de la saison?

Isabelle voit de plus en plus Julien dans sa soupe et rêve déjà de s'installer sur la ferme. Le courant passe définitivement entre les deux, mais Audrée pourrait encore brouiller les cartes si elle continue de s'ouvrir comme elle a su le faire la semaine dernière.

Kathleen continue de se noyer dans le regard - et la barbe - d'Alexandre V., mais Simon demeure dans la course et peut toujours croire en ses chances.

De son côté, Christian reste un cas nébuleux, plaçant Josée et Nathalie à égalité dans son coeur.

Myriam a encore une longueur d'avance dans le coeur d'Anthony, qu'elle a embrassé avant de quitter la ferme, mais demeure autant mêlée en ce qui a trait à sa volonté d'aller plus loin, même si elle développe de réels sentiments pour le producteur laitier.

Loin des yeux...

Évidemment, une telle décision ne peut être prise à la légère.

La particularité de L'amour est dans le pré demeure le dévouement et la sincérité dont font preuve ses candidats dans cette démarche visant non seulement à trouver l'amour, mais aussi appliquer pour un tout nouveau mode de vie - et accepter les changements parfois radicaux que cela implique.

La production fait d'ailleurs preuve d'une belle sensibilité à cet égard en séparant les agriculteurs de leurs prétendants pendant un mois. Le tout afin de permettre à tout ce beau monde de faire la part des choses, de se remettre des émotions intenses vécues sur une très courte période de temps, et de prendre une décision réfléchie par la suite.

Une décision qui pourrait d'ailleurs bien être l'une des plus importantes de leur existence.

Les papillons dans le ventre pourront-ils survivre à un mois de séparation? Certains prétendants réussiront-ils à se mettre davantage en valeur dans leur propre environnement? Nous aurons une partie de la réponse la semaine prochaine.

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis à 20h, sur les ondes de V.

