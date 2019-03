«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Ayant déjà fait beaucoup jaser depuis qu'elle a claqué la porte du Parti québécois lundi dernier, Catherine Fournier sera à Tout le monde en parle, ce dimanche 17 mars, pour discuter, on s'en doute bien, de cette décision pour le moins controversée, de même que de l'état du mouvement indépendantiste au Québec.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney.

L'ancien champion de l'UFC Georges St-Pierre aussi accepté l'invitation de Radio-Canada, quelques semaines après avoir annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes.

La comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe s'entretiendra pour sa part au sujet du Salon de l'apprentissage, dont elle est porte-parole, ainsi que de son nouveau film intitulé L'autrice.

La chroniqueuse et animatrice Judith Lussier présentera de son côté son nouvel essai, On peut plus rien dire: Le militantisme à l'ère des réseaux sociaux.

Finalement, l'auteur-compositeur-interprète israélien Idan Raichel présentera les compositions de son plus récent album, And If You Will Come to Me.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d'ICI Télé.

