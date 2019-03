Bonne nouvelle pour les fans du «Renaud Show»: le finaliste de la plus récente édition d'Occupation Double Renaud Blanchet prendra part à la saison estivale de Véronique et les Fantastiques.

Renaud Blanchet fera partie des nouveaux Fantastiques qui se joindront à Anne-Élisabeth Bossé - qui remplacera Véronique Cloutier à l'animation cet été - en fin d'après-midi, sur les ondes de Rouge.

Le principal intéressé a évidemment partagé la bonne nouvelle à ses abonnés par l'entremise de son compte Instagram.

De passage à l'émission, ce mardi 12 mars, le fin Renaud a eu l'occasion de «faire une petite pratique» derrière le micro en compagnie de Véronique Cloutier, Phil Roy et Sarah-Jeanne Labrosse.

L'apprenti influenceur et mécanicien de locomotive s'est dit «fébrile et excité» par ce nouveau défi.

«Au début, j'avais peut-être un peu le sentiment d'imposteur, parce que j'ai juste pissé dans un spa pour être ici», a-t-il lancé à la blague avant de poursuivre, plus sérieusement : «Je me dis que j'ai ma place. Si on m'approche pour être ici, c'est que je la mérite, donc je suis très content de ça, mais c'est un stress. Je me mets beaucoup de pression sur les épaules, parce que j'ai envie de performer.»

Véronique et les Fantastiques est diffusée du lundi au jeudi à 16h, sur les ondes de Rouge.

