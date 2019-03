9 produits de beauté naturels qui font leur effet!

Crème de jour au Coing - Dr. Hauschka

Cette crème hydratante 100% naturelle et biologique est un petit bijou. Elle est sans parfum, ni huiles minérales, ni silicone, ni polyéthylène glycol (PEG), mais conserve d’agréables effluves de coing qui réveillent au petit matin. La crème pénètre rapidement, et laisse une légère brillance sur la peau, vous procurant un look défatigué et radieux tout au long de la journée. On est accro!

44$, disponible en ligne et chez La Baie