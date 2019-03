Facebook et Instagram ne fonctionnent pas pour certains utilisateurs

Les utilisateurs de Facebook éprouvent beaucoup de difficulté à se connecter au réseau social depuis l'heure du midi, mercredi.

Facebook semble en panne, selon ce que rapportent plusieurs utilisateurs. Instagram, qui est la propriété de Facebook, semble aussi éprouver des problèmes.

Facebook a d'ailleurs confirmé sur Twitter que plusieurs de ses utilisateurs ont de la difficulté à accéder au réseau social.

We're aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We're working to resolve the issue as soon as possible.