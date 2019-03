Boeing 737 Max 8: des problèmes en vue pour les voyageurs

MONTRÉAL — Les voyageurs et transporteurs aériens du Canada devront traverser une période difficile, maintenant que le Canada et les États-Unis ont annoncé, mercredi, l'interdiction de tous les Boeing 737 Max 8 dans leur espace aérien pour des raisons de sécurité.

«Pendant une semaine ou deux, ce sera du chahut et du chaos», a prévenu Marvin Ryder, professeur adjoint de marketing à l'Université McMaster.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a expliqué mercredi matin que la décision de clouer au sol ces appareils était une mesure préventive, mise en oeuvre après l'évaluation des preuves disponibles, trois jours après la catastrophe d'Ethiopian Airlines, qui a coûté la vie aux 157 personnes à bord, dont 18 Canadiens. Quelques heures plus tard, le président des États-Unis, Donald Trump, annonçait une ordonnance d'urgence pour suspendre tous les vols des Boeing 737 Max 8 et Max 9 dans ce pays, fermant ainsi le ciel à plus de 375 Max 8 actuellement en service dans le monde.

Plus de 40 pays ont bloqué ou interdit le Max 8 de leur espace aérien depuis l'écrasement, pour des raisons de sécurité et en raison de possibles similarités avec un incident survenu le 29 octobre, qui a vu le même type d'avion plonger dans la mer de Java, faisant 189 morts.

Ces nouvelles surviennent alors que des milliers de Canadiens se trouvent à l'étranger, suscitant des craintes sur leur retour au pays. Adeel Khamisa était l'une de ces personnes. Le vol de United Airlines qu'avait pris sa famille, de Montréal en direction de Los Angeles, était plein samedi. «Tous ces gens devront revenir à la maison», a souligné ce résidant d'Ottawa. «Je fais la navette entre deux compagnies aériennes, [chacune] disant que c'est la responsabilité de l'autre.»

Jason Scarrotts, un père de deux jeunes enfants, a attendu 90 minutes au téléphone avant de pouvoir parler à un agent d'Air Canada afin de réserver un nouveau vol de Vancouver à Palm Springs. Il a finalement perdu la ligne. «Aidez-moi s'il-vous-plaît», a-t-il lancé sur Twitter.

Air Canada et WestJet ont confirmé mercredi qu'ils étaient en train de travailler à garder au sol les appareils.

Air Canada a indiqué qu'elle accorderait aux clients concernés, sur ses quelque 75 vols quotidiens Max 8, une dispense totale des frais — mais cela ne couvrira peut-être pas les tarifs les plus élevés si un vol modifié — et il y aura «possibilité d'obtenir un remboursement complet».

«Nous nous efforçons de modifier les réservations des clients concernés dès que possible, mais étant donné l'ampleur des activités des 737 Max, qui transportent en moyenne 9000 à 12 000 clients par jour, les clients peuvent s'attendre à des retards dans la modification des réservations et dans les centres d'appels d'Air Canada», a déclaré la société dans un communiqué.

WestJet s'attend à ce que la décision du gouvernement affecte 1400 clients par jour. L'entreprise de Calgary dit qu'elle «tentera de réserver de nouveaux vols pour ses invités sans frais». Mais elle s'en tient à une politique qui pourrait forcer les passagers à payer la différence de prix ou de frais pour le billet modifié.

À VOIR: Les Boeing 737 Max 8 interdits de vol au Canada. L'article se poursuit sous la vidéo.

La flotte d'Air Canada compte 24 avions Boeing 737 Max 8, tandis que celle de WestJet Airlines en compte 13 — ce qui représente six et sept pour cent de leur flotte de 400 et 175 appareils, respectivement. Les transporteurs utilisent quotidiennement ces avions pour des vols intérieurs, notamment entre Vancouver et Calgary, ou Vancouver et Montréal. Ils sont utilisés aussi pour assurer des liaisons populaires en temps hivernal: celles entre Toronto et Puerto Vallarta ou entre Vancouver et Honolulu.

Dans les destinations soleil assurées par les 737 Max 8 de WestJet — qui représentent environ 35 vols par jour —, on retrouve les vols vers les grandes villes touristiques de la Floride, dont Tampa, Orlando et Fort Lauderdale.

Des millions de pertes

Marvin Ryder estime que l'interdiction visant les Max 8 pourrait coûter aux deux compagnies aériennes 100 millions $ collectivement au cours des 10 premiers jours.

«Elles ne disposent pas de 24 autres avions à réaction garés quelque-part et qu'ils peuvent mettre en service pour couvrir (les imprévus). Elles devront annuler des vols», a soutenu le professeur.

M. Ryder a expliqué que les compagnies aériennes pourraient essayer de réduire le nombre de vols sur certaines liaisons et de remplacer les Max 8 par des avions plus gros.

Air Canada prévoit utiliser d'autres avions pour les vols à destination d'Hawaï, de la Martinique et de la Guadeloupe, rediriger certains passagers vers différentes compagnies aériennes et annuler d'autres vols, notamment ceux reliant Halifax et Saint-Jean (Terre-Neuve) à Londres — ce qui engendrera des coûts.

Le numéro de téléphone du service clientèle d'Air Canada est le 1-888-247-2262. Les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol sur aircanada.com.

La ligne client de WestJet est le 1-888-937-8538 et le statut de vol est affiché sur westjet.com