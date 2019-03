Netflix veut produire d'autres films comme «Bandersnatch»

Netflix semble déterminé à produire davantage de film et de séries «dont vous êtes le héros» après le succès international de «Bandersnatch», un film dérivé de la série «Black Mirror».

Le vice-président des produits du service de streaming, Todd Yellin, a confirmé mardi l'intérêt de Netflix pour la chose alors qu'il livrait une présentation à la 20e édition de FICCI-Frames, un événement s'intéressant au domaine du divertissement à Mumbai, selon ce que rapporte Variety.

«C'est un gros succès ici en Inde, c'est un gros succès partout au monde, et on s'est rendu compte que, wow, la narration interactive est quelque chose sur laquelle on souhaite miser davantage», a indiqué Yellin. «Nous doublons nos efforts là-dessus. Alors attendez-vous au cours de la prochaine année et de la suivante de voir davantage de narration interactive. Et ce ne sera pas nécessairement de la science-fiction, ni quelque chose de sombre. Ça pourrait être une comédie farfelue. Ça pourrait être une comédie romantique où les téléspectateurs pourraient choisir "devrait-elle sortir avec lui ou lui".»

Dans «Bandersnatch», les téléspectateurs sont appelés à choisir les actions que fera le personnage principal, Stefan, qui travaille au développement d'un jeu vidéo en 1984. Plusieurs choix et plusieurs fins d'histoire sont proposés aux téléspectateurs.

Si tout ça se réalise par contre, Netflix devra probablement mettre en garde les abonnés que pour visionner ce type de contenu, il est nécessaire d'avoir une télé intelligente ou encore utiliser son cellulaire. L'arrivée très attendue de «Bandersnatch» pendant le temps des Fêtes avait déçu plusieurs abonnés qui s'étaient butés à un message d'erreur.

