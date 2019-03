Voici les 18 Canadiens morts dans l'écrasement d'avion en Éthiopie

Dix-huit Canadiens figurent parmi les 157 victimes de l'écrasement d'un avion d'Ethiopian Airlines, dimanche, peu après le décollage de l'aéroport de Bole, à Addis-Abeba, en Éthiopie. L'appareil se rendait à Nairobi, au Kenya.

Voici l'identité de ces 18 victimes canadiennes:

— Darcy Belanger, ex-résidant d'Edmonton qui travaillait pour PCL Construction à Denver, et qui se rendait à Nairobi pour l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement;

— Stéphanie Lacroix, originaire de Timmins, en Ontario, faisait partie de l'Association canadienne pour les Nations unies;

— Ashka et Anushka Dixit, deux soeurs ontariennes, âgées respectivement de 14 ans et de 13 ans;

— Leurs parents, Kosha Vaidya, âgée de 37 ans, et Prerit Dixit, âgé de 45 ans, et leurs deux grands-parents, Pannagesh Vaidya, âgé de 71 ans, et Hansini Vaidya, âgée de 63 ans;

La Presse canadienne via Facebook Prerit Dixit (2e à partir de la gauche) et sa femme Kosha (droite), ainsi que leurs filles Ashka et Anushka ont péri dans l'écrasement.

— Angela Rehhorn, qui a fait ses études à Halifax, devait participer à la quatrième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, à Nairobi;

— Micah Messent, un environnementaliste de la Colombie-Britannique, qui devait assister à la quatrième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, à Nairobi;

— Pius Adesanmi, un professeur de l'Université Carleton, à Ottawa;

— Amina Ibrahim Odowaa, une femme d'Edmonton âgée de 33 ans;

— Sa fille Sofia Faisal Abdulkadir, agée de cinq ans;

— Derick Lwugi, un comptable à la Ville de Calgary, père de trois enfants;

La Presse canadienne via Facebook Derick Lwugi

— Danielle Moore, une jeune femme de 24 ans de Winnipeg;

— Peter DeMarsh, du Nouveau-Brunswick;

— Jessica Hyba, une employée du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

— Rubi Pauls, un bébé de neuf mois qui voyageait avec sa famille.

À voir également: