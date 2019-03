5 cabanes à sucre urbaines à Montréal

Pas besoin de faire des kilomètres pour profiter du temps des sucres. Montréal a ses propres cabanes pour swinguer la bacaisse et se sucrer le bec.

Quand : Du 21 au 24 mars

Où : Station De l'Église, promenade Wellington

Allez festoyer du côté de Verdun où est organisé le plus gros festival à l'érable extérieur et gratuit du Québec. Au menu : spectacles de musique des Canailles, Random Recipe, Galaxie et de Vilain Pingouin, des plats traditionnels de cabane revisés offerts à 3$ ou 5$, vin chaud et bière spéciale fumée à l'érable en plus d'une kyrielle d'activités pour que toute la famille ait «du gros fun».

Quand : les vendredis et samedis soirs ainsi que les dimanches matins du 15 mars au 14 avril

Où : Scena, dans le Vieux-Port de Montréal

Pour une 2e année consécutive, les becs sucrés sont invités à déguster le fin menu à forte teneur en érable d'inspiration orientale et française du chef Hakim Chajar dans une Scena recouverte de carreaux et boiseries façon moderne-rustique.

Pour profiter du menu quatre services ultra gastronomique, il faudra débourser 69$ par adulte, 25$ par enfant.

Voyez notre résumé de l'édition 2018 ici.

Quand : 13 avril de 12h à 16h

Où : Parc Morgan, dans Hochelaga-Maisonneuve

Les meilleurs chefs du quartier s'affronteront dans une compétition culinaire à saveur d'érable. Les visiteurs sont invités à goûter aux bouchées sucrées et gourmandes à 2,50$ chacune - et tenter de deviner qui sera sacrer le meilleur cuistot de l'édition 2019 par le célèbre chef invité Danny St-Pierre. Une partie des fonds amassés sera reversée au Chic Resto Pop, un organisme du quartier qui lutte contre la faim.

Tire sur neige, artisanat, lancer de la hache, sciage de rondins et produits de l'érable marqueront également cette journée à haute teneur en sucre.

Quand : Tous les dimanches à partir du 6 mars

Où : Restaurant Richmond, Griffintown

C'est devenu une tradition. Le chic restaurant Le Richmond propose pour une sixième année un opulent brunch mettant en vedette l'érable. Deux formules: à la carte ou table d'hôte à 45$ par personne (20 $ pour les enfants). Vous craquerez pour les plateaux chauds et froids, sur lesquels vous retrouverez notamment foie gras poêlé, boudin et pain doré ou encore une salade de porchetta, fenouil et suprêmes d'orange.

Quand : Tous les samedis, de 8 h 00 à 14 h 00, du 16 mars au 20 avril

Où : Marché Artisans à l'hôtel Reine Elizabeth

Le chef Jean-Philippe Desjardins vous propose deux menus inspirés des cabanes à sucre. Vous y retrouverez, entre autres, rillettes de canard, galettes de sarrasin garnies de compote de myrtilles, fèves au lard et jambon couvert de sauce béarnaise à l'érable.

Passez également dans les marchés publics. Des activités familiales sont habituellement au programme le week-end et vous pourrez repartir avec une belle torquette de tire.

